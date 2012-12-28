Роспотребнадзор предупреждает о действующих от его имени мошенниках

Те сообщают о визите для продажи печатной продукции о деятельности Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области предупреждает: увеличились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками управления.«В адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут поступать телефонные звонки от имени сотрудников Управления Роспотребнадзора по Липецкой области с информацией о визите с целью продажи печатной продукции: информационных памяток, буклетов о деятельности Роспотребнадзора. В случае возникновения подобных мошеннических действий рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности, а также на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по телефону: 8(4742) 27-25-98», — отмечают в Роспотребнадзоре.