С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка
Сегодня в Липецке: петарды, скучные ТВ-шоу, нетрезвые родственники – что нам портит Новый год
Происшествия
165
42 минуты назад
Роспотребнадзор предупреждает о действующих от его имени мошенниках
Те сообщают о визите для продажи печатной продукции о деятельности Роспотребнадзора.
«В адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут поступать телефонные звонки от имени сотрудников Управления Роспотребнадзора по Липецкой области с информацией о визите с целью продажи печатной продукции: информационных памяток, буклетов о деятельности Роспотребнадзора. В случае возникновения подобных мошеннических действий рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности, а также на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по телефону: 8(4742) 27-25-98», — отмечают в Роспотребнадзоре.
0
0
1
0
0
Комментарии