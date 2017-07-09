В Добринском районе сгорел сенник

В 02:56 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании сенника, расположенного в Добринском районе, селе Демшинка, на ул. Центральная, 41.



К месту пожара выехали: 1 отделение 10 ОПСП, ДПД (3 чел). Огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.