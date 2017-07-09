Происшествия

сегодня, 08:29

В Добринском районе сгорел сенник

158
#пожар
В Добринском районе сгорел сенник
В 02:56 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании сенника, расположенного в Добринском районе, селе Демшинка, на ул. Центральная, 41.

К месту пожара  выехали: 1 отделение 10 ОПСП, ДПД (3 чел). Огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
158
#пожар

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