В Липецком районе огонь уничтожил кровлю бани

В 13:55 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в бане в Липецком районе, селе Никольское, на ул. Узорная, 11.



К месту пожара выехали 1 отделение 32 ОПСП, ДПД (2 чел). Огнем повреждена кровля бани на площади 2 кв.м Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.