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В Липецком районе огонь уничтожил кровлю бани

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#пожар
В Липецком районе огонь уничтожил кровлю бани
В 13:55 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в бане в Липецком районе, селе Никольское, на ул. Узорная, 11.

К месту пожара  выехали 1 отделение 32 ОПСП, ДПД (2 чел). Огнем повреждена кровля бани на  площади 2 кв.м Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
281
#пожар

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