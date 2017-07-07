Происшествия
сегодня, 15:21
В Тербунском районе пропал парень с задержкой умственного развития
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Дмитрий Вдовин ушел из дома 4 июля.
В Липецкой области разыскивают 21-летнего Дмитрия Васильевича Вдовина. 4 июля около 11 часов он ушёл из дома в селе Хутор-Березовка Тербунского района Липецкой области. До настоящего момента местонахождение парня не установлено.
Парень страдает задержкой умственного развития. Предположительно, он направляется в Колабино Задонского района.
Парень страдает задержкой умственного развития. Предположительно, он направляется в Колабино Задонского района.
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Сил нет
Липчанка
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Житель
все зло в тербунах
Гость
Липчанин.