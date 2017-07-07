В Тербунском районе пропал парень с задержкой умственного развития

Дмитрий Вдовин ушел из дома 4 июля.

В Липецкой области разыскивают 21-летнего Дмитрия Васильевича Вдовина. 4 июля около 11 часов он ушёл из дома в селе Хутор-Березовка Тербунского района Липецкой области. До настоящего момента местонахождение парня не установлено.



Парень страдает задержкой умственного развития. Предположительно, он направляется в Колабино Задонского района.