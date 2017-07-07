Происшествия

сегодня, 15:21

В Тербунском районе пропал парень с задержкой умственного развития

8 1110
#пропавшие без вести
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В Тербунском районе пропал парень с задержкой умственного развития

Дмитрий Вдовин ушел из дома 4 июля.

В Липецкой области разыскивают 21-летнего Дмитрия Васильевича Вдовина. 4 июля около 11 часов он ушёл из дома в селе Хутор-Березовка Тербунского района Липецкой области. До настоящего момента местонахождение парня не установлено.

Парень страдает задержкой умственного развития. Предположительно, он направляется в Колабино Задонского района. 
8 1110
#пропавшие без вести
3

Комментарии (8)

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сегодня, 20:09
Я ж говорю Тербуны и Дэбилы слова синонимы, там видимо место такое рождаются одни ОЛЕГофрэны, двух в Липецке поселили Алега и Сьярегу!
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Сил нет

сегодня, 19:54
Там два умственно отсталых пропали. Вы все их хорошо знаете. Заберите их, ради бога, назад!
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Липчанка

сегодня, 17:35
Уже нашёлся!!!!!
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.

сегодня, 16:25
Нашёлся случайно не в Лебедянском районе?
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Житель

сегодня, 16:24
Тербунаторы! Вызывайте спасательно- поисковый отряд "Лиза Алерт"! Поднимайте вертолеты-самолеты, водолазов, собак-ищеек! Спасайте своего земляка, а прежде выгребные ямы не забудьте обыскать!
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все зло в тербунах

сегодня, 16:06
И опять в Тербунах
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Гость

сегодня, 15:56
Живой нашелся
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Липчанин.

сегодня, 15:37
Как не жаль но тербунском раене много умствено отстал , губернатор, мер. Наверное сказываетца наследствиность алкашей.
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