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В Липецкой области будут судить судебного пристава по обвинению в должностных преступлениях

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В Липецкой области будут судить судебного пристава по обвинению в должностных преступлениях

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Хлевенского районного отдела судебных приставов УФССП России по Липецкой области. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, обвиняемая, занимая должность судебного пристава-исполнителя районного отдела Управления ФССП по Липецкой области, в нарушении требований антикоррупционного законодательства и должностного регламента, приняла исполнительные производства в отношении своего супруга-предпринимателя, задолжавшего в Пенсионный фонд РФ страховые взносы и обязательные платежи финансово-кредитным организациям. Желая избавиться от материальных затрат, пристав-исполнитель, используя должностные полномочия вопреки интересам службы, вынесла незаконные постановления об окончании исполнительных производств с заведомо ложными сведениями о взыскании долга на общую сумму почти 70 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении должностных преступлений обвиняемая признала и в содеянном раскаялась. Задолженность её мужа погашена в полном объеме. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

 

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Комментарии (3)

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Рыбнадзор

сегодня, 19:59
Я уж обрадовался, что рыжего наконец посадят. Так нет, бабу какую то опять фалуют. Там с головы гниет!
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Боцман

сегодня, 18:44
Я на вишенке сижу- не могу накушаться, Ванька Рыжый говорит- надо маму слушаться)))
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нет

сегодня, 18:21
Защищая корпоративные интересы, суд назначит обязательные работы с минимальным штрафом!!!!!! Вот поэтому алименты годами не взыскиваются!!!!!!!
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