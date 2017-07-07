В Липецкой области будут судить судебного пристава по обвинению в должностных преступлениях

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Хлевенского районного отдела судебных приставов УФССП России по Липецкой области. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, обвиняемая, занимая должность судебного пристава-исполнителя районного отдела Управления ФССП по Липецкой области, в нарушении требований антикоррупционного законодательства и должностного регламента, приняла исполнительные производства в отношении своего супруга-предпринимателя, задолжавшего в Пенсионный фонд РФ страховые взносы и обязательные платежи финансово-кредитным организациям. Желая избавиться от материальных затрат, пристав-исполнитель, используя должностные полномочия вопреки интересам службы, вынесла незаконные постановления об окончании исполнительных производств с заведомо ложными сведениями о взыскании долга на общую сумму почти 70 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении должностных преступлений обвиняемая признала и в содеянном раскаялась. Задолженность её мужа погашена в полном объеме. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.