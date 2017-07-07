«Точка зрения»: Что сделано за полгода в капитальном ремонте домов в Липецкой области?

Какие работы уже стартовали или завершаются? Как относятся к кардинальному обновлению фасадов жители Липецка? Об этом и многом другом говорим в программе «Точка зрения» с Александром Козиным - генеральным директором «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области».



Александр Козин

Генеральный директор «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области»



о капитальном ремонте многоквартирных домов:



«Мы не стоим на месте. Результаты есть. Из трехсот четырнадцати домов по плану 2017 года, у нас в тридцати четырех – работы уже полностью завершены. В более чем ста семидесяти домах работы полным ходом идут. На всей территории Липецкой области. Единственное, а это мы сейчас будем уточнять, это дома, которые попали дополнительно в краткосрочный план, а это 12 домов, в которых мы будем делать энергоэффективные фасады, вот по ним в ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры. Абсолютно всё у нас идет по плану. До 1 октября все работы будут полностью завершены. И по инженерным газовым сетям это будет ноябрь месяц. Мы не отступаем ни на шаг.»



«По лифтам – что касается плановой замены 55 лифтов – она в стадии завершения. И жители Липецка, наверное, это видят, и отмечают, что работы идут досрочно. То есть эта замена у нас по плану – в сентябре, но думаю, в июле уже будем запускать лифты.

Что касается ускоренной модернизации трехсот лифтов, здесь всё тоже планово – в октябре – 30, в ноябре – 30, в декабрь – 30 лифтов. То есть 90 лифтов в этом году и 210 лифтов в следующем году. За календарный год мы 300 лифтов на территории Липецкой области установим.»



«Мало отремонтировать дом, нужно и текущий ремонт вслед за ним вовремя сделать, и озеленение, асфальтирование, благоустройство.»



«У нас по плану было 11 домов с энергоэффективным ремонтом, по улице Гагарина, мы добавляем сейчас 12: по улицам Зегеля, Плеханова, на Гагарина часть домов. Таким образом, в этом году будет уже 23 дома – все с энергоэффевтивными фасадами. По технологии «мокрый фасад», когда применяется вспененный пенополистирол, который не боится влаги. Это сетка, армирующая и штукатурка, покраска. И «вентилируемый фасад» - энергоэффективный фасад с утеплителем – инженерное сложное устройство. Что это даст жителям? Конечно, экономию, эстетику, дом приобретает совсем другие черты. Вот по этому принципу будем идти.»



«Никто сайдинг и не собирается применять в Липецке. Это прошлый век, и кто в здравом уме будет применять сайдинг в Липецке, особенно на центральных улицах! Мы говорим сегодня об энергоэффективных фасадах по кассетному принципу. Это такие специальные панели, четко рассчитанные, на заводе полностью спроектированные, упакованные – только монтаж останется сделать. Никакого сайдинга, только штукатурка, покраска высокачественными материалами и «вентилируемый фасад».»



«Мы всех подрядчиков предупредили – останутся только сильные компании, которые реально хотят работать в этом секторе экономики. Поэтому, уверен, подрядчики в этом году качество работ поднимут на совсем другую высоту. Сейчас есть пул, в него входят 19 подрядчиков, вот из них-то мы и будем формировать профессиональное сообщество. И вот оно должно добросовестно работать по договору, всё исполнять, вовремя и в срок.»



«Я очень благодарен жителям Липецкой области. Ну, во-первых, они видят, тот размах, и какую огромную программу и работу мы делаем. И этот год вообще будет переломным.»



«Руководители Липецкой области здорово помогают, они дают некое напутствие вперед, раскрывают глаза, находят точки роста, как например, программа комплексного подхода и благоустройства. Фонд здесь, конечно, выступает, как локомотив, к которому подстраиваются все. И эта связка помогает решать глобальные задачи. Это здорово.»







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