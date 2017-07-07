В ВМФ России появятся новые тральщики-беспилотники

Черноморский флот (ЧФ) получит в распоряжение два новейших тральщика-робота проекта 12700, шифр «Александрит». Противоминные корабли «Георгий Курбатов» и «Владимир Емельянов» будут оснащены беспилотными катерами вместо традиционных тралов.

Известно, что строительство новых кораблей уже началось, и один из них должен войти в состав Черноморского флота до конца 2018 года.

Научный редактор журнала «Экспорт вооружения» Михаил Барабанов рассказал «Известиям», что со времен СССР ВМФ пользовался основным способом траления, а именно «хождением над минами». В то время как на Западе с 1980 года стали переходить на противоминные аппараты по уничтожению мин. По словам эксперта, поступление «Александритов» именно на Черноморский флот жизненно важно ввиду отставания ВМФ РФ в современных противоминных силах.

«Беспилотные катера — это дальнейшее развитие технологии выноса противоминных средств с тральщика», –– отметил Барабанов.

Новые тральщики будут сравнительно небольшими, длиной почти 62 метра, водоизмещением около 900 тонн. Скорость, которую они будут развивать, достигнет около 17 узлов.