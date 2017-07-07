В России
вчера, 16:11
Бык затоптал пьяных грибников
Один человек погиб.
Следственные органы в Татарстане проводят проверку по факту нападения быка на двух пьяных грибников. Мужчина скончался, женщина госпитализирована, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Как указывают в ведомстве, трагедия произошла около деревни Караульная гора. Животное набросилось на людей во время перехода через реку вместе с пастухом и стадом. В это же время поблизости оказалась и супружеская пара, мужчина и женщина 1955 года рождения. Глава семьи получил травмы, несовместимые с жизнью, женщина — госпитализирована с переломом ребер.
По факту инцидента начата проверка.
Как указывают в ведомстве, трагедия произошла около деревни Караульная гора. Животное набросилось на людей во время перехода через реку вместе с пастухом и стадом. В это же время поблизости оказалась и супружеская пара, мужчина и женщина 1955 года рождения. Глава семьи получил травмы, несовместимые с жизнью, женщина — госпитализирована с переломом ребер.
По факту инцидента начата проверка.