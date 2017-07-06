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сегодня, 12:18

Мэрия Липецка приглашает за субсидиями на развитие собственного дела

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Мэрия Липецка приглашает за субсидиями на развитие собственного дела

Администрацией города Липецка принято решение о продлении срока приёма документов на получение субсидии начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства до 14 июля 2017 года. Поддержка будет оказываться как молодым предпринимателям в возрасте до 30 лет, так и безработным. Размер субсидии составляет до 300 тысяч рублей от фактически понесенных затрат.

Подробная информация размещена на портале поддержки малого и среднего предпринимательства г. Липецка: http://msp-city48.ru/podderzhka/finansovaya-podderzhka/.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в департамент экономического развития по телефонам: 23-91-33, 23-92-04, 23-91-40.

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Комментарии (2)

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Маня Санина

7 минут назад
А мне дадут ? Я хочу открыть своё дело, валенки валять для народа
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4826

42 минуты назад
Рубль дадут, а десять отнимут. Поддержатели хреновы((
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