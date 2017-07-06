Общество

сегодня, 11:59

Следственный комитет проведет проверку по делу оказавшейся взаперти бабушки

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Следственный комитет проведет проверку по делу оказавшейся взаперти бабушки

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по сообщению в региональных средствах массовой информации о нахождении пенсионерки 1942 года рождения в запертом помещении общежития.

Как сообщал GOROD48, пожилая женщина находится в непригодном для жилья помещении дома №4 по ул. Адмирала Макарова, запертом снаружи, и не способна ухаживать за собой. Неоднократные обращения соседей в компетентные органы результатов не принесли.

В настоящее время благодаря вмешательству следственных органов женщина, находившаяся в беспомощном состоянии и лежавшая в комнате на полу, помещена в больницу для медицинского обследования.

Следователями проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства, при которых женщина оказалась в данной ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

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Комментарии (11)

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ГОСТЬ

24 минуты назад
А где соцзащита и ее начальник управления Орусь? У него видно другие пид-е дела!
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александра

39 минут назад
побольше таких депутатов
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брошкина

сегодня, 13:46
надо начать с участкового отдела полиции и участкового поликлиники!
ответить

бутусов

сегодня, 13:07
Мы живем в городе братской любви
ответить

влипецкепить

сегодня, 12:58
а как же скрепы и особая духовность россии
ответить

антинародный режим

сегодня, 12:53
в СССР бомжей не было. при приватизации жилья появились первые беспризорники , бомжи и обездоленные. потом их стало сотни тысяч лишить жилья в СССР было невозможно а частная собственность была неприкосновенной. неприкосновенность была снята при барыгах и разгуле самостийной демократии.
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оля

сегодня, 12:35
ПРАВИЛЬНО! РОДСТВЕНИЧКОВ ПОД УД, ВСЕХ! НЕЛЮДИ
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июль

сегодня, 12:30
не пат, Мы сами себя давно уже убили морально.
ответить

добрый ээх

сегодня, 12:28
поганое и гнилое общество......
ответить

не пат

сегодня, 12:23
ст-на выродков....
ответить
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