Следственный комитет проведет проверку по делу оказавшейся взаперти бабушки

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по сообщению в региональных средствах массовой информации о нахождении пенсионерки 1942 года рождения в запертом помещении общежития.

Как сообщал GOROD48, пожилая женщина находится в непригодном для жилья помещении дома №4 по ул. Адмирала Макарова, запертом снаружи, и не способна ухаживать за собой. Неоднократные обращения соседей в компетентные органы результатов не принесли.

В настоящее время благодаря вмешательству следственных органов женщина, находившаяся в беспомощном состоянии и лежавшая в комнате на полу, помещена в больницу для медицинского обследования.

Следователями проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства, при которых женщина оказалась в данной ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.