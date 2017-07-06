36 минут назад
На колокольню Михайло-Архангельского храма села Курапово подняли семь колоколов
В селе Курапово Лебедянского районе, духовник Троекуровского Свято-Димитриевского Иларионовского монастыря архимандрит Иосиф (Пальчиков) совершил чин освящения новых колоколов для восстанавливающегося Михайло-Архангельского храма.
Отец архимандрит обратился к собравшимся жителям села с назидательным словом и пожелал им успехов в трудах по восстановлению храма и помощи Божьей во всех Богоугодных начинаниях, сообщает сайт села Троекурово.