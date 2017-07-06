45 пачек масла и 12 пачек творога исчезли из магазина

Администрация торговой точки простила кражу.

Мировой суд СУ №1 Лебедянского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местной жительницы. Уроженку Лебедяни привлекли к ответственности за кражу из магазина.



Как установлено в суде, злоумышленница посетила центральный гастроном Лебедяни сразу после открытия. Выбор женщины пал на витрины с молочной и мясной продукцией. Там гостья торговой точки похитила 20 пачек масла и 7 пачек обезжиренного творога. Она положила добычу в сумку и заметила, что за ней никто не наблюдает. Воспользовавшись моментом женщина тут же вернулась на место преступления и украла еще 25 пачек масла и 5 пачек творога. Воришка скрылась незамеченной. Ущерб для магазина от ее визита составил 3 447 рублей.



В суде от женщины и администрации магазина поступили ходатайства о прекращении уголовного дела. Дескать, ущерб возмещен и претензий нет. Суд учел мнение сторон конфликта и постановил прекратить уголовное преследование.