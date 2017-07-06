Происшествия

39 минут назад

45 пачек масла и 12 пачек творога исчезли из магазина

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#кража #магазин
45 пачек масла и 12 пачек творога исчезли из магазина

Администрация торговой точки простила кражу.

Мировой суд СУ №1 Лебедянского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местной жительницы. Уроженку Лебедяни привлекли к ответственности за кражу из магазина.

Как установлено в суде, злоумышленница посетила центральный гастроном Лебедяни сразу после открытия. Выбор женщины пал на витрины с молочной и мясной продукцией. Там гостья торговой точки похитила 20 пачек масла и 7 пачек обезжиренного творога. Она положила добычу в сумку и заметила, что за ней никто не наблюдает. Воспользовавшись моментом женщина тут же вернулась на место преступления и украла еще 25 пачек масла и 5 пачек творога. Воришка скрылась незамеченной. Ущерб для магазина от ее визита составил 3 447 рублей.

В суде от женщины и администрации магазина поступили ходатайства о прекращении уголовного дела. Дескать, ущерб возмещен и претензий нет. Суд учел мнение сторон конфликта и постановил прекратить уголовное преследование.
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#кража #магазин

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21 минуту назад
20 пачек масла и 7 пачек обезжиренного творога
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