День фотографа в Липецке отметят снимками с Шерлоком Холмсом

На «читающий» бульвар ждут всех обладателей камер.

12 июля – День фотографа, напоминает Липецкая областная юношеская библиотека. Фотоаппарат стал неотъемлемой частью современной жизни. А фотография – это увлечение, которым может заниматься сегодня любой.



Организаторы мероприятия на «читающем» бульваре приглашают мастеров и новичков фотоискусства обменяться опытом, продемонстрировать чудеса фотосъемки. Желающих принять участие в праздничной акции ждут у здания книгохранилища с 11 часов 12 июля.



Всех, кто любит фотографироваться и позировать, могут стать участниками необычной фотосъемки с библиотечным Шерлоком Холмсом, поучаствовать в фотовикторине, познакомиться с выставкой, посвященной фотографии.

Фото, сделанные на бульваре, будут напоминать о чудесной летней поре.