Общество

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День фотографа в Липецке отметят снимками с Шерлоком Холмсом

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#праздник #фотография
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День фотографа в Липецке отметят снимками с Шерлоком Холмсом

На «читающий» бульвар ждут всех обладателей камер.

12 июля – День фотографа, напоминает Липецкая областная юношеская библиотека. Фотоаппарат стал неотъемлемой частью современной жизни. А фотография – это увлечение, которым может заниматься сегодня любой.

Организаторы мероприятия на «читающем» бульваре приглашают мастеров и новичков фотоискусства обменяться опытом, продемонстрировать чудеса фотосъемки. Желающих принять участие в праздничной акции ждут у здания книгохранилища с 11 часов 12 июля.

Всех, кто любит фотографироваться и позировать, могут стать участниками необычной фотосъемки с библиотечным Шерлоком Холмсом, поучаствовать в фотовикторине, познакомиться с выставкой, посвященной фотографии.
Фото, сделанные на бульваре, будут напоминать о чудесной летней поре.
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#праздник #фотография
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