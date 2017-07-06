Общество

сегодня, 10:02

В перевернувшемся автомобиле пострадал подросток

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#дтп
В перевернувшемся автомобиле пострадал подросток

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

В Ельце в 17:15  на улице 9 Декабря 27-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21140»,  допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21101», под управлением 68-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ-21101» и пассажирка данного транспортного средства. Пострадавшие с различными травмами доставлялись в ГУЗ «Городская больница №1» г. Ельца.

В Грязинском районе в селе Б. Самовец в  15:55 42-летний водитель, управляя автомобилем, не справился с управлением,  допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В ДТП пострадал 12-летний пассажир данного транспортного средства. Мальчик с различными травмами был доставлен  в  Областную детскую клиническую больницу.        

В Елецком районе в 6:20 в селе  Ольховец, во время движения из кабины автомобиля «ГАЗ-2790», которым управлял неработающий 49-летний  водитель, выпала 36-летняя пассажирка. Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в городскую больницу № 1 Ельца.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1579 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 9,  неиспользование ремней безопасности – 84, детских удерживающих устройств – 4,  зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 50.

673
#дтп

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