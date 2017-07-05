Ни один из межмуниципальных автобусов не оборудован валидаторами

Рейды по безналичной системе оплаты проезда продолжаются.

Сегодня сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области был продолжен мониторинг работы автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на общественном транспорте. Выборочно было обследовано 16 выходов по следующим маршрутам: № 39, № 48, № 112 (Липецк-Казинка), № 407 (Липецк-Грязи), № 380, № 322 (2 выхода), № 27, №324, № 352, № 311, № 321 (2 выхода), № 300, № 346, № 306.



По результатам мониторинга выявлено, что из вышеперечисленных маршрутов в 4 (25%) нет возможности осуществить безналичную оплату льготной категории граждан. Помимо вышеуказанных маршрутов было проведено информационно- аналитическое наблюдение на автостанции «Сокол».



По результатам наблюдения выявлено, что ни один из автобусов следующих по межмуниципальным направлениям не оборудован валидаторами. Следует отметить, что в кассе автостанции имеется возможность приобретения и пополнение транспортных карт, однако проезд приходится оплачивать в наличной форме. Льготная категория граждан оплачивает проезд в размере 50% от установленного тарифа при предъявлении персонифицированной транспортной карты, - сообщает управление потребованка и ценовой политики Липецкой области.