Общество

сегодня, 21:47

Ни один из межмуниципальных автобусов не оборудован валидаторами

7 638
#транспорт #проезд #транспортная карта
Ни один из межмуниципальных автобусов не оборудован валидаторами

Рейды по безналичной системе оплаты проезда продолжаются.

Сегодня сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области был продолжен мониторинг работы автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на общественном транспорте. Выборочно было обследовано 16 выходов по следующим маршрутам: № 39, № 48, № 112 (Липецк-Казинка), № 407 (Липецк-Грязи), № 380, № 322 (2 выхода), № 27, №324, № 352, № 311, № 321 (2 выхода), № 300, № 346, № 306.

По результатам мониторинга выявлено, что из вышеперечисленных маршрутов в 4 (25%) нет возможности осуществить безналичную оплату льготной категории граждан. Помимо вышеуказанных маршрутов было проведено информационно- аналитическое наблюдение на автостанции «Сокол».

По результатам наблюдения выявлено, что ни один из автобусов следующих по межмуниципальным направлениям не оборудован валидаторами. Следует отметить, что в кассе автостанции имеется возможность приобретения и пополнение транспортных карт, однако проезд приходится оплачивать в наличной форме. Льготная категория граждан оплачивает проезд в размере 50% от установленного тарифа при предъявлении персонифицированной транспортной карты, - сообщает управление потребованка и ценовой политики Липецкой области.
7 638
#транспорт #проезд #транспортная карта

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Петр

4 минуты назад
Вопрос - чем занимается департамент транспорта, если не может проконтролировать работу терминалов в автобусах. Даже сайт tklip.ru не могут доделать.
ответить

яяяяя

7 минут назад
Короче, уйня транспортная!!вот и всё!
ответить

юю

15 минут назад
придурок старые карты действительны
ответить

батя

23 минуты назад
Browning HP, * , старые карты так же работают дальше
ответить

путин

31 минуту назад
Липчанка, все карты действительны, если на них есть бабло )) новые или старые, снимать будут со всех одинаково по 17р.( с августа)
ответить

Липчанка

38 минут назад
Browning HP, очень актуальный вопрос! Мне интересно,по старым картам за 17 рублей можно будет ездить или они будут недействительны?
ответить

Browning HP

45 минут назад
А вот у меня такой вопрос. Что делать со старыми транспортными картами, пригодными к эксплуатации? Примут их назад за деньги? А что делать с остатками денег на старых картах? Этими вопросами п.и.д.о.р.а.с.ы. у власти хоть задавались?
ответить

Еще в рубрике

На улице Циолковского сегодня вечером двое выходили в окно
#несчастный случай
15
На улице Циолковского сегодня вечером двое выходили в окно

сегодня, 20:04

Происшествия
Липецкие следователи установили авторов опубликованных в сети Интернет экстремистских материалов
#экстремизм
1
Липецкие следователи установили авторов опубликованных в сети Интернет экстремистских материалов

сегодня, 15:53

Происшествия
На елецкой развязке горел «Опель»
1
На елецкой развязке горел «Опель»

сегодня, 15:36

Происшествия
Липчане пожаловались на трупный запах из квартиры
#труп #запах
4
Липчане пожаловались на трупный запах из квартиры

сегодня, 15:24

Происшествия
Двое безработных крали скот в Липецкой области
#кража #скот
4
Двое безработных крали скот в Липецкой области

сегодня, 13:42

Происшествия
Коняхину - 12 лет лишения свободы, Бурдовскому - 11
#афера #Росагролизинг
26
Коняхину - 12 лет лишения свободы, Бурдовскому - 11

сегодня, 12:27

Происшествия