Пьяного мужчину разбудили и он тут же напал на участкового

Дебош обошелся ему в 40 000 рублей.

39-летний житель Долгоруковского района осужден за нападение на полицейского: по части первой статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий» мужчина оштрафован на 40 000 рублей.— Ночью в декабре 2024 года полицейские по вызову прибыли в дом жительницы села Долгоруково и обнаружили там спящего мужчину, который, со слов хозяйки дома, был гостем ее сына и, прежде чем уснуть, вел себя агрессивно. Полицейские разбудили гостя для установления личности. Возмущенный этим пьяный мужчина нанес несколько ударов по лицу участковому уполномоченному, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.В суде дебошир признал вину и раскаялся.