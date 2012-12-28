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Происшествия
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38 минут назад
Пьяного мужчину разбудили и он тут же напал на участкового
Дебош обошелся ему в 40 000 рублей.
— Ночью в декабре 2024 года полицейские по вызову прибыли в дом жительницы села Долгоруково и обнаружили там спящего мужчину, который, со слов хозяйки дома, был гостем ее сына и, прежде чем уснуть, вел себя агрессивно. Полицейские разбудили гостя для установления личности. Возмущенный этим пьяный мужчина нанес несколько ударов по лицу участковому уполномоченному, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В суде дебошир признал вину и раскаялся.
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