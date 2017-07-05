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Липецкие следователи установили авторов опубликованных в сети Интернет экстремистских материалов

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#экстремизм
Липецкие следователи установили авторов опубликованных в сети Интернет экстремистских материалов

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках проведения доследственных проверок сообщений об экстремистских преступлениях установлены лица, разместившие материалы в сети Интернет с призывами к межнациональной вражде и унижению человеческого достоинства.

По данным следствия, житель города Москва с помощью персонального ноутбука с 2012 года размещает в видеохостинге «YouTube» видеоролики собственного производства, призывая к экстремистским проявлениям. Также установлено место жительства пользователя сетью Интернет в Краснодарском крае, опубликовавшего на одном из сайтов информацию с признаками возбуждения межнациональной ненависти и вражды.В связи с тем, что данные лица проживают в других регионах, материалы процессуальных проверок направлены в территориальные следственные органы СК России для принятия решения о возбуждении уголовных дел.  

Действия лиц, пропагандирующих экстремизм, подпадают под ст. 282 УК РФ, санкция которой за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.
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#экстремизм

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