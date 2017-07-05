сегодня, 15:53
Липецкие следователи установили авторов опубликованных в сети Интернет экстремистских материалов
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках проведения доследственных проверок сообщений об экстремистских преступлениях установлены лица, разместившие материалы в сети Интернет с призывами к межнациональной вражде и унижению человеческого достоинства.
Действия лиц, пропагандирующих экстремизм, подпадают под ст. 282 УК РФ, санкция которой за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.