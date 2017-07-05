Общество

сегодня, 15:32

Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей

2 764
#тендер #автомобиль
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей

Рабочая техника нужны ветеринарам.

Управление по размещению госзаказа Липецкой области в интересах регионального управления ветеринарии проводит тендер на поставку специального автомобиля. Необходимый в работе ветеринаров транспорт оценили в 2,2 млн рублей.

Искомая техника — специальный автомобиль с подвижной дезинфекционной установкой. Грузовое авто будет рассчитано, как минимум, на двух человек. Дезинфекционная установка будет иметь четыре бака для специального раствора и емкость цистерны в 960 литров. На обрабатываемую поверхность средство будет наноситься распылением. За час установка сможет обработать не менее 600 квадратных метров.

Электронный аукцион на право продать авто запланирован на 10 июля. Пока поступила всего одна заявка. При успешном завершении тендера специальный автомобиль поступит в распоряжение заказчика 15 сентября. Покупку оплатит бюджет Липецкой области.
2 764
#тендер #автомобиль

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

а фули не оплатить

15 минут назад
деньги гоев быдла тьфу налогоплательщиков
ответить

*

сегодня, 15:53
Это выдумки соседа О.П. в народе ( один голос ) .
ответить

Еще в рубрике

Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей
#трудоустройство #лето #каникулы
5
Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей

сегодня, 15:41

Общество
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей
#тендер #автомобиль
2
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей

сегодня, 15:32

Общество
В Липецке снова не будут продавать алкоголь
#спиртное #алкоголь
2
В Липецке снова не будут продавать алкоголь

сегодня, 15:22

Общество
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах
#статистика
1
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах

сегодня, 14:34

Общество
Самые умные псы России встретятся под Липецком
#соревнования #дрессура
Самые умные псы России встретятся под Липецком

сегодня, 14:27

Общество
«Я не могу получить транспортную карту!»
#транспортная карта
15
«Я не могу получить транспортную карту!»

сегодня, 14:24

Общество