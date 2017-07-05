Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей

Рабочая техника нужны ветеринарам.

Управление по размещению госзаказа Липецкой области в интересах регионального управления ветеринарии проводит тендер на поставку специального автомобиля. Необходимый в работе ветеринаров транспорт оценили в 2,2 млн рублей.



Искомая техника — специальный автомобиль с подвижной дезинфекционной установкой. Грузовое авто будет рассчитано, как минимум, на двух человек. Дезинфекционная установка будет иметь четыре бака для специального раствора и емкость цистерны в 960 литров. На обрабатываемую поверхность средство будет наноситься распылением. За час установка сможет обработать не менее 600 квадратных метров.



Электронный аукцион на право продать авто запланирован на 10 июля. Пока поступила всего одна заявка. При успешном завершении тендера специальный автомобиль поступит в распоряжение заказчика 15 сентября. Покупку оплатит бюджет Липецкой области.