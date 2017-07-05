Общество

сегодня, 15:22

В Липецке снова не будут продавать алкоголь

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#спиртное #алкоголь
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В Липецке снова не будут продавать алкоголь

Но не везде.

Как сообщают в управлении потребительского рынка администрации города, 6 июля в Липецке частично будет ограничена продажа алкоголя в связи с проведением митингов-концертов  на улице Я.Фабрициуса, д.1 с 16.00 до 18.00 и ул.Октябрьская, д.58 с 10.00 до 12.00.

Согласно соответствующему закону, в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.

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#спиртное #алкоголь
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Комментарии (2)

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Гость

сегодня, 16:08
Что за митинг ?
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Липчанин.

сегодня, 16:03
Нужно запретить продажу алкоголя чиновникам и депутатам. А то что они делают ,принимают такие законы как невменяемые " Алкаши".
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