В Липецке снова не будут продавать алкоголь

Но не везде.

Как сообщают в управлении потребительского рынка администрации города, 6 июля в Липецке частично будет ограничена продажа алкоголя в связи с проведением митингов-концертов на улице Я.Фабрициуса, д.1 с 16.00 до 18.00 и ул.Октябрьская, д.58 с 10.00 до 12.00.

Согласно соответствующему закону, в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.