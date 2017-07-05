Общество
25 минут назад
Липчан приглашают на фотоакцию
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Конкурс рассчитан на любителей.
С 5 июля по 26 сентября проводится фотоакция «Природа и фантазия», в рамках празднования в РФ Года экологии. Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, ее целью является воспитание бережного отношения к природе, развитие творческой активности и эстетического вкуса.
Фотоакция проводится среди фотографов-любителей. На конкурс принимаются фотографии уникальных поделок из природных материалов и вторичного сырья, необычное оформление придворовых территорий. Фотографии должны сопровождаться кратким комментарием.
Работы принимаются с 5 июля до 5 сентября 2017 года по адресу: г. Липецк, улица Кузнечная, дом 2, ГБУК Липецкая областная универсальная научная библиотека (отдел абонемента); или на адрес электронной почты: biblioab@yandex.ru. с пометкой фотоакция «Природа и фантазия».
Фотоакция проводится среди фотографов-любителей. На конкурс принимаются фотографии уникальных поделок из природных материалов и вторичного сырья, необычное оформление придворовых территорий. Фотографии должны сопровождаться кратким комментарием.
Работы принимаются с 5 июля до 5 сентября 2017 года по адресу: г. Липецк, улица Кузнечная, дом 2, ГБУК Липецкая областная универсальная научная библиотека (отдел абонемента); или на адрес электронной почты: biblioab@yandex.ru. с пометкой фотоакция «Природа и фантазия».
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