Общество

25 минут назад

Липчан приглашают на фотоакцию

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#фотоакция #конкурс
Липчан приглашают на фотоакцию

Конкурс рассчитан на любителей.

С 5 июля по 26 сентября проводится фотоакция «Природа и фантазия», в рамках празднования в РФ Года экологии. Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, ее целью является воспитание бережного отношения к природе, развитие творческой активности и эстетического вкуса.

Фотоакция проводится среди фотографов-любителей. На конкурс принимаются фотографии уникальных поделок из природных материалов и вторичного сырья, необычное оформление придворовых территорий. Фотографии должны сопровождаться кратким комментарием.

Работы принимаются с 5 июля до 5 сентября 2017 года по адресу: г. Липецк, улица Кузнечная, дом 2, ГБУК Липецкая областная универсальная научная библиотека (отдел абонемента); или на адрес электронной почты: biblioab@yandex.ru. с пометкой фотоакция «Природа и фантазия».
129
#фотоакция #конкурс

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