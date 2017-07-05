Липчане торгуют «блатными» номерами администрации

Госномер отдают за 50 000 рублей.

Пользователь социальной сети «Вконтакте» Сергей решил через ресурс продать «блатные» номера на автомобиль. Как утверждает продавец, государственный знак регистрации транспорта ранее находился на чиновничьей «Волге».«Блатной» номер с цифрами «500» и 48 регионом образца 1993 года продавец оценил в 50 000 рублей. Автор объявления указывает, что эти цифры украшали авто администрации Липецкого района.