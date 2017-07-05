Общество

41 минуту назад

Липчане торгуют «блатными» номерами администрации

8 878
#номера #торговля #продажа
Липчане торгуют «блатными» номерами администрации

Госномер отдают за 50 000 рублей.

Пользователь социальной сети «Вконтакте» Сергей решил через ресурс продать «блатные» номера на автомобиль. Как утверждает продавец, государственный знак регистрации транспорта ранее находился на чиновничьей «Волге».



 «Блатной» номер с цифрами «500» и 48 регионом образца 1993 года продавец оценил в 50 000 рублей. Автор объявления указывает, что эти цифры украшали авто администрации Липецкого района.
8 878
#номера #торговля #продажа

Комментарии (8)

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логика

3 минуты назад
продам номера образца 1988 года:) ЛП:)
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Налогоплательщик

4 минуты назад
Аааа...ну тогда всё сходится!!! Районный лизун АС обладминисрации имел этот нумер:)
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Ирина Петровна

10 минут назад
Для липчан - это актуально. Главное, пыли побольше в глаза пустить.
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White

14 минут назад
Если чьё-то ездунство улучшат эти номера - и то хорошо. Главное - безопасность движения.
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Налогоплательщику

15 минут назад
Написано, что администрация липецкого РАЙОНА, а не области
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Налогоплательщик

20 минут назад
Ненене...чувак что-то попутал. На номерах обладминисрации было три буквы А...АА. И знаю нескольких лохов пещерных с циферками 001 в номере и буковками А ...МР..
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)))

24 минуты назад
Неужели эта тупость еще кому то нужна? АС это жопа по английски.
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123

30 минут назад
Слишком запоминающий.Он даром не нужен.
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