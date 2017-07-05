Общество

вчера, 16:24

Госинспекция труда проверяет предприятия транспорта Липецкой области

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#транспорт #проверка
Госинспекция труда проверяет предприятия транспорта Липецкой области

Проверки - внеплановые.

Государственной инспекцией труда в Липецкой области, во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и приказа Федеральной службы по труду и занятости, продолжаются внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Липецкой области, по вопросам соблюдения прав водителей на труд и отдых, а также на своевременную оплату труда и безопасные условия труда.

За период с апреля 2017 года по июнь 2017 года проведена 31 такая проверка, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей – 17 проверок, в отношении юридических лиц – 14 проверок.

По результатам проведенных надзорных мероприятий выявлено в общей сложности 146 нарушений требований трудового законодательства. Наибольшее количество нарушений составляют нарушения по вопросам оплаты и нормирования труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, обучения и инструктирования по охране труда, проведения медицинского освидетельствования работников.

На устранение выявленных нарушений работодателям выдано 36 обязательных для исполнения предписаний, а должностные и юридические лица, их допустившие, привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 428 тысяч рублей, сообщает Госинспекция труда Липецкой области.

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#транспорт #проверка

Комментарии (2)

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аналитик

вчера, 19:22
428 делим на 146получаем 2900 рублей , это для них копейки полрейса нарушителя
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гостья

вчера, 16:42
ждите автобусный коллапс....
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