Госинспекция труда проверяет предприятия транспорта Липецкой области

Проверки - внеплановые.

Государственной инспекцией труда в Липецкой области, во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и приказа Федеральной службы по труду и занятости, продолжаются внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Липецкой области, по вопросам соблюдения прав водителей на труд и отдых, а также на своевременную оплату труда и безопасные условия труда.

За период с апреля 2017 года по июнь 2017 года проведена 31 такая проверка, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей – 17 проверок, в отношении юридических лиц – 14 проверок.

По результатам проведенных надзорных мероприятий выявлено в общей сложности 146 нарушений требований трудового законодательства. Наибольшее количество нарушений составляют нарушения по вопросам оплаты и нормирования труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, обучения и инструктирования по охране труда, проведения медицинского освидетельствования работников.

На устранение выявленных нарушений работодателям выдано 36 обязательных для исполнения предписаний, а должностные и юридические лица, их допустившие, привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 428 тысяч рублей, сообщает Госинспекция труда Липецкой области.