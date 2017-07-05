Замминистра культуры: осенью в Липецкую область поедут дети-туристы со всей страны

Алла Манилова приехала на Всероссийскую конференцию по паломническому туризму.

Липецкая область стала единственным регионом России, который в этом году включен Министреством культуры России в национальную программу детского туризма по направлению "Духовные истоки" (духовный туризм). Об этом сегодня рассказала заместитель министра культуры России Алла Манилова.



- Вы увидете здесь много школьников со всех регионов России: здесь будут дети из Дальнего Востока, и из Сибири, и с северо-запада России, и из Арктической зоны - огромное количество детей, которые никогда не были в Липецке, - сообщила Алла Манилова. - Они увидят здесь не только храмы, они увидят сам город и районы - маршруты сейчас формируются, и в свором времени Липецкая область нам их представит. Так что осенью ждите таких замечательных гостей!



Замминистра культуры сегодня провела полдня в Задонске, и была впечатлена увиденным.



- Паломнический или духовный туризм - одно из направлений туризма, и не случайно наш визит в Липецкую область мы посвящаем именно ему, - отметила Алла Манилова. - В Липецкой области огромное количество памятников духовного наследия и активная духовная жизнь. Сегодня я, к своему счастью, провела первую половину дня в Задонске. Вообще, это не очень грамотное выражение - паломнический туризм. Надо говорить - духовный туризм. Есть паломничество для воцерковлённых людей, а духовный туризм - это туризм, и он ориентирован на людей, которые не так воцерковлены, но у которых есть духовное стремление к познанию своей истории, своей страны и желание овладеть тем историческим достоянием, которое, может быть, в своё время не было привито в семье. В большинстве семей так и было, а сейчас у людей есть духовное стремление. С духовным туризмом очень интересная история - на него не нужно формировать спрос, потому что спрос на него в России и в мире растёт взрывным образом. Об этом мне говорили высокие представители Совета Европы, которые пригласили Россию войти в проект, который называется "Культурные маршруты Совета Европы", именно с паломническим туризмом и объединиться с другими православными странами, что мы намерены делать вместе с Грецией, Сербией, Болгарией. А спрос на духовный туризм растёт, он формируется самой жизнью. Поэтому нужно заниматься не формированием спроса, а созданием того предложния на туристическом рынке, которое будет адекватно этому спросу, будет ему отвечать - этим мы и занимаемся. Это предложение - сформированные туристические маршруты паломнического туризма или духовного туризма, инфраструктура, сервис, индустрия гостеприимства, которая должна встречать граждан - не только наших, но и зарубежных туристов, на этих марштурах. У всех разные возможности, разная толщина кошелька, и на все потребности должно быть предложение на рынке.



По словам Аллы Маниловой, Липецкая область - одна из лидеров развития духовного туризма по рейтингу министерства культуры.



- Липецкая область очень активно презентует себя и в России, и за рубежом, - сообщила Алла Манилова. - Правильно использует все площадки федеральные, которые мы создаём сегодня для продвижения регионов, и которые формируют основные туристкие потоки в России странами-донорами, такими, как Испания, Италия, Франция, Австрия и другие, и православными странами - о них я уже говорила. В Липецке мы будем говорить о конкретных вещах - как продвигаться России быстрее с пулом этих маршрутов - какие не являются рисунками на карте. Это не рисунок на карте, это сеть готовых турпродуктов для туриндустрии, подготовленных совместно с русской православной церковью, с культурой, чтобы туриндустрия могла на базе точек духовного наследия, которые есть в Липецкой области, сформировать для туристов готовый турпакет. Пока эти турпакеты не будут сформированы, говорить о большом туризме было бы романтикой.



Кроме того, на Всероссийской конференции замминистру культуры представят проект "Русская черта", который должен объединить комплекс объектов и маршрутов, а связующей нитью будет Белгородская защитная черта протяженностью около 800 километров. В путевых точках - древности цынской мордвы в Тамбовской области, Центр романовской игрушки в Липецкой области, древний "Костенск", укрепления по реке Тихая Сосна, Дивногорье, Холкинский пещерный монастырь, музей-заповедник "Прохоровское поле".

