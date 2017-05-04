На прилавках нашли испорченную колбасу и просроченные сырки, фарш и мороженое

Просрочка снята с продажи.

Сегодня было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 21 торговой точке Усманского района, и в трех нашли нарушения.



Так в одном из магазинов на улице Центральная села Боровое с истекшим сроком годности в реализации находились фарш куриный, сырок «Вкуснотеево», грудка с кожей цыпленка-бройлера, колбаса «Австрийский сервелат»; там же отсутствовали маркировки на фасованных продуктах (зефир, печенье) с указанием наименования товара, веса, состава, датой фасовки, сроком изготовления, сроком годности; отсутствовала книга отзывов и предложений (предоставляемая покупателю по его требованию); в продаже находились дефростированные и повторно замороженные котлеты.



В одном из магазинов на улице Ленина села Никольское с истекшим сроком годности в реализации находились желудки куриные замороженные, творожные сырки «Вкуснотеево», мороженое “Почтальон Печкин”, йогурт “Фруттис”, печенье «Заварники»; а крупа, сахар песок, капуста свежая реализуется на полу в торговом зале без поддонов и подтоварников; также отсутствовали контрольные весы и книга отзывов и предложений (предоставляемая покупателю по его требованию); не соблюдаются необходимые температурные условия для хранения пирожных “Ракушка со сливками”.



В одном из магазинов на улице Революции села Октябрьское в продаже находилась колбаса вареная с признаками порчи; отсутствовали маркировки на фасованных продуктах (рыба мороженная, сыр, макаронные изделия, печенье) с указанием наименования товара, веса, состава, датой фасовки, сроком изготовления, сроком годности; отсутствовала книга отзывов и предложений (предоставляемая покупателю по его требованию); контрольные весы в торговом зале находились в неисправном состоянии.



Продукция с истекшим сроком годности снята с продажи. Материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования. Также в ходе информационно-аналитического наблюдения выявлен факт нарушения правил благоустройства территорий, принадлежащих магазину на улице Центральная села Боровое. Входные ступени требуют ремонта, при входе в магазин отсутствует урна для сбора мусора.