Отправлявшийся на репетицию Парада Победы самолёт отказал на запуске

Липецкие лётчики рассказали о форс-мажоре во время репетиции Парада Победы.

Напомним, сегодня липецкие летчики побывали на первой репетиции воздушного парада Победы непосредственно над Красной площадью. До сегодняшнего дня тренировки проходили в 50-ти километрах от Москвы над площадкой в Алабино. Непосредственно из Липецка на репетицию летали две группы: это знаменитое липецкое «Тактическое крыло» состоящее из 10 самолетов различных типов (четыре Су-34, четыре СУ-30СМ и два Су-35С). Вторая группа - 4 фронтовых бомбардировщика Су-24М. Но не всё прошло гладко.

— Сегодня на редкость хорошая погода, хотя устанавливаются достаточно высокие температуры 22-28 градусов, земля прогревается, поэтому турбулентность воздуха сегодня несколько повышенная, чем на тех полётах, на которых мы летали ранее — это болтанка, хоть и не значительная, ждем, что 9 мая она будет ещё сильнее, - рассказал начальник исследовательского отдела Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний России, Военный летчик-снайпер, полковник Александр Гостев. — К параду наши лётчики готовы. Этому способствовал как достаточно длительный этап тренировок, так и личное мастерство: в параде будут участвовать лётчики первого и второго класса, лётный и технический составы с поставленной задачей справятся! Сегодня у нас произошёл один нюанс: самолёт отказал на запуске. Но видите, другой борт взлетел, самолёты построились в единый порядок и далее продолжили полёты на Москву.



— Какие эмоции испытываете при полёте над главной площадью страны?

— Думаете, я вижу эту Красную площадь? Я её не вижу! Я вижу впереди идущий самолёт, и ведущий должен построить линию полёта строго над определённой крышей ГУМа. Но, может быть, штурманы в момент пролёта отвлекутся и посмотрят, кто влево, кто вправо. А летчики работают!

— Резервные самолёты на репетициях и самом параде как часто требуются?

— Обязательно! Репетиции ничем не отличаются от самого полёта 9 мая. Рассказываю, как выполнялся полёт в прошлом году 9 мая. Группа выполняла полёт на высоте 1200 метров. Мне в двигатель попадает птица, обороты убираю на малый газ, возвращаюсь на аэродром, а вместо меня становится резервный борт Су-30 (мой тип) и уже он пошёл выполнять полёты над Красной площадью. А я вернулся на точку и благополучно произвёл посадку. И так для каждого типа на всякий случай идёт резервный борт. Мало ли, пройдет какая-то аварийная команда, и в дальнейшем выполнение полёта будет невозможным или небезопасным для столицы. Экипаж мгновенно оценивает ситуацию, докладывает на землю, разворот на точку, и его место занимает резервный экипаж.

Начальник исследовательского отдела Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний России, Военный летчик-снайпер, полковник Александр Гостев будет участвовать в воздушном Параде Победы в 8-й раз. Самый первый был в 1995-м году над Поклонной горой.

— Когда возвращаемся — проходит разбор полётов с отчётом из видеоматериалов, — рассказал Александр Гостев. — Сейчас, когда мы летели, всё снималось. По-возможности, нам всё это сразу передадут по Интернету. Нам всем покажут наши полётные порядки, как ведомые выдерживают свои строи. Ну а 9 мая… Просто хочется посмотреть, как мы пролетели, на радость на лицах тех людей, которые снизу стоят и смотрят, на слёзы радости ветеранов! Поэтому 9 мая особенно приятно смотреть на то, как мы отработали этот месяц подготовки и сам День Победы.

Знаменитое липецкое «Тактическое крыло», состоящее из 10 самолетов различных типов (четыре Су-34, четыре СУ-30СМ и два Су-35С) вел Заслуженный военный летчик России полковник Юрий Грицаенко. Он тоже поделился эмоциями от первой репетиции над Красной площадью.

— Погода очень благоприятная, репетиция, на мой взгляд, прошла успешно, зачётно, над Москвой всё выдерживали полётный порядок, — рассказал Юрий Грицаенко.

— Репетиции парада над Красной площадью и над Алабино для вас отличаются?

— Конечно! Во-первых, они отличаются ограничениями: в Москве очень много препятствий! Москва имеет большое количество высотных зданий, и мы проходим даже ниже их уровня. Во-вторых, то, что проходим над самим городом, над столицей — это увиливает ответственность, накладывает на нас обязательства очень точно выдерживать порядок очень качественно и красиво. Ну и то, что приближается сам день 9 мая — это очень трепетно и ответственно. Над Москвой мы пролетаем маршрут в 11-12 километров, а момент прохода над площадью — это вообще считанные секунды, мгновения.