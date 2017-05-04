сегодня, 13:26
В День Победы можно бесплатно сходить в кино
А 10 мая липчан приглашают отметить 50-летие Федора Бондарчука.
Липецкий обалстнйо центр культуры, народного творчества и кино анонсировал бесплатные показы 8 по 14 мая.
8 мая в 13.00 покажут«Жестокий ринг» (Франция – Израиль – Болгария, 2013) 12+ Драма. Вход свободный
9 мая в 13.00 мероприятие ко дню Великой Победы. Будут показывать «Рябиновый вальс» (Россия, 2009) 12+ Военная мелодрама. Вход свободный
10 мая в 19.00 к 50-летию Федора Бондарчука покажут картину «Вычислитель» (Россия, 2014) 12+ Фантастика. Вход свободный
11 мая в 19.00 в «Давай, до свидания!» (США, 2012) 16+ Комедийная мелодрама. Вход свободный
12 мая в 19.00 «Летом я предпочитаю свадьбу» (Россия, 2009) 16+ Мелодрама. Вход свободный
13 мая в 13.00. «Наша Маша и Волшебный орех» (Россия, 2009) 12+ Мультфильм. Вход свободный