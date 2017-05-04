Липецкие студенты побывали в Македонии

Конференцию посвятили диалогу Запада и Востока.

Делегация студентов и преподаватель Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского приняла участие в работе международной научно-практической конференции «Международный диалог: Восток-Запад», которая состоялась в Международном Славянском университете города Свети Николе республика Македония.



На конференции рассматривался широкий спектр общественных вопросов из различных областей научного знания: юриспруденция, политология, психология, педагогика, медицина, экономика, филология и другие. Липчане представили исследования по следующим проблемам: «Особенности приема «ненадежный рассказчик» в романе Дж. Харрис «Ежевичное вино»» (Анна Болотова), «Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования системы ценностей у одаренных детей» (Анастасия Гладких), «Обращение как элемент вьетнамского речевого этикета» (Нгием Хай Льен), «Информатизация современного образования. Преимущества использования информационных коммуникационных технологий в образовании» (Николай Князев), «Формирование гражданственности студентов в образовательном процессе» (Т.Ю. Васильева).



По результатам работы конференции студенты получили сертификаты участия. Их работы будут опубликованы в сборнике по итогам работы международной научной конференции.