Общество

20 минут назад

Липецкий авиацентр подготовил пилотов на модернизированные самолеты

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#авиацентр
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Липецкий авиацентр подготовил пилотов на модернизированные самолеты

Многоцелевые истребители Су-30СМ поступят на вооружение курского авиационного соединения в конце года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Летчики-истребители авиационного соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области, завершили переобучение в Центре подготовки и переучивания летного состава в Липецке на многоцелевые истребители поколения "4+" Су-30СМ, которые поступят на вооружение ЗВО", - сказали в пресс-службе.

В округе отметили, что поставка Су-30СМ планируется в конце года.

В настоящее время на вооружении курского авиационного соединения стоят истребители МиГ-29СМТ.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, сообщает ТАСС.


108
#авиацентр
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