В Чаплыгине прошел праздник рукопашного боя (ФОТО)

Для многих из полутора сотен рукопашников эти соревнования стали дебютными.

В Чаплыгине состоялось ставшее уже традиционным открытое первенство района по рукопашному бою среди детей, юношей и девушек.

В итоге праздник спорта удался. По решению президента федерации рукопашного боя Липецкой области Андрея Пономарева, в этих соревнованиях участвовали только дебютанты или юные спортсмены, имеющие не большой опыт выступлений. Всего около 150 человек из Чаплыгина, Лебедяни и Липецких центров рукопашного боя Школы Боевых Искусств Игоря Воротынцева – «Динамо», «Чемпион», «Диалог» - отважно сражались друг с другом.







Специалисты рукопашного боя, зрители и организаторы отметили очень устойчивый уровень подготовки на только традиционно сильных липецких спортсменов, но очень уверенное выступление чаплыгинских бойцов, возглавляемых руководителем Чаплыгинского филиала Федерации рукопашного боя Липецкой области – Валерием Коростинским.

Особенно порадовали спортсмены Чаплыгинского филиала, которые показали отличный арсенал владения ударной и бросковой техниками, волю к победе и отменную физическую подготовку. Из 25 чаплыгинских участников 22 спортсмена завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали. Особенно хотелось бы отметить Даниила Швырева (возрастная категория – 14-15 лет, вес до 75 кг), который в упорном бою одержал победу нокаутом.

Также очень порадовали детей и их родителей великолепные медали и кубки, предоставленные администрацией Чаплыгинского района (к слову соревнования проводились при поддержке главы Чаплыгинского района Николая Петровича Климова, который сам является горячим поклонником спорта).







Соревнования были интересны еще и тем, что они были включены во Всероссийскую программу «Юный динамовец» и Липецкое региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо», также оказало большую организационную помощь в проведении этого праздника рукопашного боя.

Победители и призеры:

1 место 2 место 3 место Карапетян Азат Чернавцев Дмитрий Зубов Иван Швырев Данил Силищев Данил Гончаров Никита Бортников Тимур Загуменников Алексей Загуменников Артем Курский Дмитрий Курченко Сергей Ермолов Дмитрий Шевчук Артем Двуреченский Данил Брянцев Кирилл Гущин Олег Баранников Леонид Шальнев Никита Сухов Иван Титов Антон Медведев Илья Тахран Осман Ермаков Александр Орлов Александр Полозов Михаил Кустов Никита Бычков Сергей Дущенко Семен Сухинин Евгений Юрьев Андрей Горбачев Владислав Медведев Савелий Пан Егор Нагорнов Дмитрий Фролов Александр Тешаев Диловар Овчинников Иван Паршин Максим Ногтиков Глеб Куликов Никита Беспяткин Владимир Спешилов Кирилл Бородин Илья Горбатенко Давид Карев Артем Таболин Сергей Смагин Степан Викулин Алексей Крапоткин Артем Фартунов Владимир Мухортов Даниил Полубоярцева ДЛарья Наседкина Александра Стрельцова Мария Пузырева Мария Лазарь КУонстантин Чирков Ярослав Кукишев Илья Иванников Никита Некрылов Александр Ильичов Игорь Душкин Антон Туркин Дмитрий Полянская Евгения Назарова София Курлыкин Николай Бесполденов Федор Карапетян Артем Горяинов Павел Гущин Никита Коптев Даниил Щербаков Иван Чаукин Андрей Воронин Андрей Киценко Марк Аксенов Степан Перегудов Данил

Ребят подготовили: Денис Денисов, Сергей Калгин, Алан Качмазов, Валерий Коростинский, Денис Мещеяков, Дмитрий Порядин.