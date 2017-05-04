35 минут назад
В Чаплыгине прошел праздник рукопашного боя (ФОТО)
Для многих из полутора сотен рукопашников эти соревнования стали дебютными.
В Чаплыгине состоялось ставшее уже традиционным открытое первенство района по рукопашному бою среди детей, юношей и девушек.
В итоге праздник спорта удался. По решению президента федерации рукопашного боя Липецкой области Андрея Пономарева, в этих соревнованиях участвовали только дебютанты или юные спортсмены, имеющие не большой опыт выступлений. Всего около 150 человек из Чаплыгина, Лебедяни и Липецких центров рукопашного боя Школы Боевых Искусств Игоря Воротынцева – «Динамо», «Чемпион», «Диалог» - отважно сражались друг с другом.
Специалисты рукопашного боя, зрители и организаторы отметили очень устойчивый уровень подготовки на только традиционно сильных липецких спортсменов, но очень уверенное выступление чаплыгинских бойцов, возглавляемых руководителем Чаплыгинского филиала Федерации рукопашного боя Липецкой области – Валерием Коростинским.
Особенно порадовали спортсмены Чаплыгинского филиала, которые показали отличный арсенал владения ударной и бросковой техниками, волю к победе и отменную физическую подготовку. Из 25 чаплыгинских участников 22 спортсмена завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали. Особенно хотелось бы отметить Даниила Швырева (возрастная категория – 14-15 лет, вес до 75 кг), который в упорном бою одержал победу нокаутом.
Также очень порадовали детей и их родителей великолепные медали и кубки, предоставленные администрацией Чаплыгинского района (к слову соревнования проводились при поддержке главы Чаплыгинского района Николая Петровича Климова, который сам является горячим поклонником спорта).
Соревнования были интересны еще и тем, что они были включены во Всероссийскую программу «Юный динамовец» и Липецкое региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо», также оказало большую организационную помощь в проведении этого праздника рукопашного боя.
Победители и призеры:
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Ребят подготовили: Денис Денисов, Сергей Калгин, Алан Качмазов, Валерий Коростинский, Денис Мещеяков, Дмитрий Порядин.