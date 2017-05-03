Происшествия
29 минут назад
В селе Подгорное погиб 60-летний липчанин
Стали известны подробности смертельного ДТП в селе Подгорное.
Напомним, что сегодня вечером в селе Подгорное у одноименной остановки общественного транспорта самосвал "КамАЗ" насмерть сбил пешехода. Как оказалось, под колесами грузовика погиб 60-летний житель Липецка.
По словам очевидцев аварии, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель самосвала не смог остановить тяжелую машину и сбил пешехода. После чего грузовик протащил мужчину несколько метров под днищем.
На месте аварии работают спасатели. Они пытаются вытащить тело погибшего из-под "КамАЗа".
По словам очевидцев аварии, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель самосвала не смог остановить тяжелую машину и сбил пешехода. После чего грузовик протащил мужчину несколько метров под днищем.
На месте аварии работают спасатели. Они пытаются вытащить тело погибшего из-под "КамАЗа".
Дображелатель