Происшествия

29 минут назад

В селе Подгорное погиб 60-летний липчанин

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#авария #ДТП
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В селе Подгорное погиб 60-летний липчанин

Стали известны подробности смертельного ДТП в селе Подгорное.

Напомним, что сегодня вечером в селе Подгорное у одноименной остановки общественного транспорта самосвал "КамАЗ" насмерть сбил пешехода. Как оказалось, под колесами грузовика погиб 60-летний житель Липецка.

По словам очевидцев аварии, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель самосвала не смог остановить тяжелую машину и сбил пешехода. После чего грузовик протащил мужчину несколько метров под днищем.

На месте аварии работают спасатели. Они пытаются вытащить тело погибшего из-под "КамАЗа".




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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Дображелатель

15 минут назад
вопрос у меня один: зачем там построили надземные пешеходные переходы???
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