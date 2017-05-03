Общество

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Липчанин завоевал серебро Международной Менделеевской олимпиады

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#образование
Липчанин завоевал серебро Международной Менделеевской олимпиады

Это первая награда Международной химической олимпиады в истории города Липецка.

Подведены итоги 51-ой Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (IMO-2017), которая проходила в столице Казахстана Астане. 

Как сообщает департамент образования Липецка, в нынешнем году участие в престижном интеллектуальном состязании приняли команды из 20 стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Монголии, Нигерии, России, Румынии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Украины.

Возможность продемонстрировать свои знания в области химии получили 119 учащихся выпускных классов – победители и призеры национальных химических олимпиад. Россию на олимпиаде в Астане представляла команда из 10 лучших юных химиков, в число которых вошел трехкратный победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии учащийся школы №20 Дмитрий Кузнецов.

По итогам трех туров – двух теоретических и одного экспериментального – Дмитрий завоевал серебряную медаль олимпиады, продемонстрировав достойный уровень подготовки.

Медаль Дмитрия – первая награда Международной химической олимпиады в истории города Липецка.  

Напомним, что в июле Дмитрию предстоит пройти отбор в Национальную сборную команду, которая будет представлять Россию на 49-ой Мировой химической олимпиаде (IChO-2017) в Таиланде летом этого года.  

Фото doal.ru




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#образование

Комментарии (2)

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Ник.

9 минут назад
Приятно.Успехов.
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900

44 минуты назад
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Родителям и учителям огромная благодарность. Так держать!!!
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