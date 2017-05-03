В Липецкой области создадут единую базу домашних животных

А ещё животных пометят бирками или чипами.

Ветеринарная служба Липецкой области подвела итоги работы в первом квартале. Как сообщает управление ветеринарии, во вступительном слове начальник управления Александр Голенских ознакомил собравшихся с результатами работы Международного ветеринарного Конгресса, состоявшегося 18-21 апреля в Уфе Республики Башкортостан; осветил эпизоотическую ситуацию в России по особо опасным инфекционным заболеваниям животных и птиц, а также ситуацию в области. Особо отметил необходимость работы специалистов госветслужбы по вопросам ввоза и вывоза поднадзорных грузов с учётом проведённой регионализации.

По итогам совещания намечены пути решения по недопущению возникновения очагов высокопатогенного гриппа птиц, АЧС, нодулярного дерматита. Скорректирована дорожная карта реализации пищевого мониторинга на территории Липецкой области для обеспечения жителей области безопасной животноводческой продукцией. А также намечены пути реализации программы биркования (чипирования) домашних животных и запуск программы по созданию единой базы домашних животных Липецкой области.