Общество

сегодня, 14:11

В Липецкой области создадут единую базу домашних животных

7 508
#животные
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В Липецкой области создадут единую базу домашних животных

А ещё животных пометят бирками или чипами.

Ветеринарная служба Липецкой области подвела итоги работы в первом квартале.  Как сообщает управление ветеринарии, во вступительном слове начальник управления Александр Голенских ознакомил собравшихся с результатами работы Международного ветеринарного Конгресса, состоявшегося 18-21 апреля в Уфе Республики Башкортостан; осветил эпизоотическую ситуацию в России по особо опасным инфекционным заболеваниям животных и птиц, а также ситуацию в области. Особо отметил необходимость работы специалистов госветслужбы по вопросам ввоза и вывоза поднадзорных грузов с учётом проведённой регионализации.

По итогам совещания намечены пути решения по недопущению возникновения очагов высокопатогенного гриппа птиц, АЧС, нодулярного дерматита. Скорректирована дорожная карта реализации пищевого мониторинга на территории Липецкой области для обеспечения жителей области безопасной животноводческой продукцией. А также намечены пути реализации программы биркования (чипирования) домашних животных и запуск программы по созданию единой базы домашних животных Липецкой области.

7 508
#животные
2

Комментарии (7)

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Вася

17 минут назад
Липчанка, люди(хозяева животных) не хотят нести ответственность за своих животных и тем более выполнять план своевременных прививок. А если подходить к вашему высказыванию с другой стороны то не продуктивные животные сами по себе уже роскошь и не надо сетовать на последний рубль.
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Подросли Митрофанушки у чинуш?

23 минуты назад
Некуда пристраивать своих недоумков? Новые рабочие места требуются для отпрысков - даунов?
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13

44 минуты назад
Немедленно вносите котов и собак в базу. Ротенбергам срочно нужна новая яхта.
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Олег

59 минут назад
Возьму таксу черную кобелька 1месяц в хорошие руки
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Липчанин

сегодня, 14:48
А потом обложат всех налогом!
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Липчанка

сегодня, 14:45
Всех хотят посчитать, учесть, с кого ещё денежку в казну положить. Приютов для временного содержания животных нет. Ветеринарная помощь, как и медицинская стоит бешеных денег.
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надо ж такое придумать.....

сегодня, 14:25
Теперь все клички животных,прививки,дата рождения,фамилии хозяев- все будет в этой базе
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