Культура

41 минуту назад

В Липецкой области пройдет бард-фестиваль

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#фестиваль
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В Липецкой области пройдет бард-фестиваль

Фестиваль туристкой и авторской песни «Поющая Пальна» состоится с 12 по 14 мая.

С 12 по 14 мая в Елецком районе пройдет традиционный межрегиональный фестиваль туристкой и авторской песни «Поющая Пальна». К участию приглашаются исполнители, члены творческих объединений, туристских клубов, клубов самодеятельной песни со всей России – без ограничения возраста участников.

Как сообщают организаторы, конкурсная программа включает следующие номинации - «Авторы слов песен и/или композиторы», «Исполнители-солисты», «Исполнители - вокальные коллективы», «Поэты», «Детское творчество».

Фестиваль направлен на развитие и популяризацию физической культуры, спорта, туризма и здорового образа жизни среди всех слоев населения через авторскую туристскую песню, а также укрепление и развитие спортивных, творческих и культурных связей между бардовскими объединениями, коллективами и организациями России.

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#фестиваль
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