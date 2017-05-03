В России

54 минуты назад

В Иркутской области депутат избил трубой чемпиона России по борьбе

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В Иркутской области депутат избил трубой чемпиона России по борьбе

Следователи завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело против депутата думы Эхирит-Булагатского района Иркутской области Анатолия Асалханова, который нанес тяжелые травмы чемпиону России по вольной борьбе Александру Богомоеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета.

Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел 23 апреля. Анатолий Асалханов и Александр Богомоев вместе с компанией находились в кафе, где у них возник конфликт. Позже разногласия переросли в драку. Подозреваемый в ходе конфликта избил металлической трубой чемпиона России по вольной борьбе 2014 и 2015 годов Александра Богомоева. Борца доставили в реанимацию с разрывом селезенки и закрытой черепно-мозговой травмой.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
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