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Британия отказалась платить 100 миллиардов евро за выход из ЕС‍

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Британия отказалась платить 100 миллиардов евро за выход из ЕС‍

Об этом заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис

Великобритания не намерена выплачивать 100 миллиардов евро (85 миллиардов фунтов стерлингов) в процессе выхода из Европейского Союза, заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Речь идет о скорректированной сумме в результате уточнения требований отдельных стран-членов ЕС к Лондону, прежде всего, Германии и Франции. Они выставили по отношению к британскому правительству максимальные требования.

«Нам нужно подробно обсудить, каковы наши права и обязанности», — пояснил он. Министр также отметил, что пока британское правительство не получило от Брюсселя информации о том, какую конкретно сумму нужно заплатить за выход из ЕС, - информирует Лента.ру.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оценивал обязательства Великобритании в 60 миллиардов евро. Они включают в себя бюджетные обязательства за сорок лет пребывания в ЕС, выплаты институтам Сообщества, а также пенсионные расходы для государственных служащих.

Евросоюз определил свою линию по отношению к выходу Великобритании на саммите в минувшую субботу. Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что в отношении финансовых требований ЕС будет придерживаться твердой позиции.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.
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