По клещам открыта «горячая линия»

Вопросы ждут с 1 по 15 мая.

В период майских праздников с 1 по 15 мая Роспотребнадзором организована работа Всероссийской горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проконсультируют по вопросам: что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща; куда обращаться в случае положительного результата исследования клеща; какие основные признаки болезни; какие правила индивидуальной защиты от нападения клещей?

Часы работы горячей линии: понедельник-четверг с 9-00 ч. до 16-00 ч., пятница и выходные дни с 9-00 ч. до 14-00 ч., телефоны горячей линии: 30-88-78, 30-88-67, 30-86-94, 27-63-71, в выходные дни 30-86-95.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области напоминает о неспецифических мерах защиты от клещей в майские праздники: надевайте одежду, плотно прилегающую к телу при посещении лесов и «зеленых» зон; не располагайтесь на отдых в затененных местах с высокой травой. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх; при выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы; используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете; каждые 10-15 минут проводите само- и взаимоосмотры на наличие клещей, обратив внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться. Регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе, на придомовой территории. В случае присасывания клеща, обратитесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт. Обязательно сдайте клеща на исследование в лабораторию.