Жители Сокола вот уже седьмой год просят убрать мэрию спиленные деревья

Столетние бревна стали местом сбора городских сумасшедших.

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В редакцию GOROD48 позвонила жительница улицы Аксакова (район Сокола) Елена Соловьева и попросила осветить проблему благоустройства ее дома №6 и соседнего 7-го. Она рассказала, что во дворах этих соседних домов вот уже седьмой год лежат бревна от спиленных деревьев, которые стали местом сбора городских сумасшедших (рядом, через забор, психоневрологический диспансер) и асоциальных личностей.



Корреспондент GOROD48 удостоверился в том, что все обстоит именно так. Распиленные стволы столетних деревьев по метру в диаметре навалены рядом с тропой, по которой ходят люди. На одном из бревен сидел явно больной на голову человек с разбитым лицом, который сопровождал нецензурной речью всякого прохожего, попадавшего в поле его зрения.



Как обычно, неухоженные места постепенно обрастают бытовым мусором, зарастают бурьяном. Проблемы жителям домов по улице Аксакова усугубляют груды строительного мусора, оставшиеся после капитального ремонта их домов и реконструкции психоневрологического диспансера, а также сожженные руины сараев.



- Я лично 12 апреля зарегистрировала обращение в областную государственную жилищную инспекцию с жалобой на бездействие ГУК «Сокол», но ответа на жалобу пока не получила. А в управляющей компании меня заверили, что мусор и спиленные деревья уберут к 1 мая, но никто и палец о палец не ударил, - говорит Елена Соловьева.



В свою очередь, GOROD48 обратился в ГУК «Сокол». Директора «управляшки» Павла Меренкова на месте не оказалось. Впрочем, не пожелавшая назвать свое имя администратор «Сокола» сообщила, что ей известны обращения жителей улицы Аксакова, и что после празднования Дня Победы на территории шестого и седьмого домов будет наведен порядок.