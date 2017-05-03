Александр Святец назначен директором Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»

Директором Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» назначен Александр Святец, ранее занимавший должность заместителя директора – директора по работе с массовым сегментом по Московскому региону ПАО «Ростелеком».

АЛЕКСАНДР СВЯТЕЦ:

«За несколько месяцев работы в регионе я убедился, что в Липецком филиале уже сформировалась профессиональная команда связистов. Крайне приятно понимать, что у нас общие цели и одинаковый взгляд как на стратегию развития компании, так и на организационный процессы внутри коллектива. «Ростелеком» в Липецкой области продолжит расти и совершенствоваться в услугах, сервисе и инфраструктуре».

Александр Николаевич Святец родился в 1981 году.В 2003 г. окончил Московский технический университет связи и информатики.

Имеет опыт работы в сфере телекоммуникаций более 15 лет, в том числе на руководящих должностях. С 2012 года последовательно занимал руководящие позиции в подразделениях коммерческого блока филиала в Московском филиале ПАО «Ростелеком».

С января 2017 года А.Н. Святец исполнял обязанности директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком», с мая 2017 года назначен его директором.

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