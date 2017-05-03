В Липецке состоятся православные Чтения для детей

Мероприятие примет вуз.

11 мая в ЛГТУ состоится открытие и работа секций VI детско-юношеских богословских образовательных чтений «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сообщает отдел религиозного образования и катехизации Липецкой епархии.



В Чтениях участвуют старшеклассники, ученики 3-11 классов общеобразовательных школ, православных гимназий, воспитанники воскресных школ, студенты колледжей, техникумов, классные руководители и заместители директоров ОУ по ВР, преподаватели курса основ религиозной культуры и светской этики.



В ходе работы Чтений планируется «открытый микрофон» для молодежи по проблемам выступлений участников, награждение победителей регионального этапа Олимпиады по ОПК, выступления коллективов-победителей регионального конкурса литературно-музыкальных композиций и экскурсия в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь с посещением святых источников, монастырской трапезой.