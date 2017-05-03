Общество

38 минут назад

Стихийных торговцев продолжают ловить - 15 человек попались за прошедшие дни

3 127
#стихийная торговля
Стихийных торговцев продолжают ловить - 15 человек попались за прошедшие дни

Война продавцов и администрации продолжается.

За прошедшие выходные и первые дни мая в Липецке в результате специальных рейдов установлены 15 фактов незаконной (стихийной) торговли.

Как сообщили проверяющие, виновных привлекут а административной ответственности, их товар изъят.

Напомним, что в нашем регионе объявили войну стихийной торговле, обещая искоренить ее полностью. Но сами продавцы не спешат уходить с улиц.

3 127
#стихийная торговля

Комментарии (3)

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мм

22 минуты назад
больше делать нечего, только разгонять старушек
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мммм

24 минуты назад
ПУСТЬ ПОРАБОТАЮТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ .ТОЧНЕЕ УЧАСТКОВЫЕ !!!
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ммм

27 минут назад
В районе рынка 9 мкр. напротив универсама НОЯБРЬСКИЙ. палатки убрали - стало легче дышать . но не долго длилось счастье !!!!! Бабули опять заняли место своими ящиками. стульями. коробками !!! Короче вид ужасающий !!! Пожалуйста!! разгоните их !!!! Сделайте торговые ряды с боку универсама НОЯБРЬСКИЙ!!! и к месту и ближе к магазину - люди идут и в магазин и зайдут на мини-рыночек!!!! СПАСИБО!!!!
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Стихийных торговцев продолжают ловить - 15 человек попались за прошедшие дни
#стихийная торговля
3
Стихийных торговцев продолжают ловить - 15 человек попались за прошедшие дни

38 минут назад

Общество