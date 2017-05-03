38 минут назад
Стихийных торговцев продолжают ловить - 15 человек попались за прошедшие дни
Война продавцов и администрации продолжается.
За прошедшие выходные и первые дни мая в Липецке в результате специальных рейдов установлены 15 фактов незаконной (стихийной) торговли.
Как сообщили проверяющие, виновных привлекут а административной ответственности, их товар изъят.
Напомним, что в нашем регионе объявили войну стихийной торговле, обещая искоренить ее полностью. Но сами продавцы не спешат уходить с улиц.
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