Стихийных торговцев продолжают ловить - 15 человек попались за прошедшие дни

Война продавцов и администрации продолжается.

За прошедшие выходные и первые дни мая в Липецке в результате специальных рейдов установлены 15 фактов незаконной (стихийной) торговли.

Как сообщили проверяющие, виновных привлекут а административной ответственности, их товар изъят.

Напомним, что в нашем регионе объявили войну стихийной торговле, обещая искоренить ее полностью. Но сами продавцы не спешат уходить с улиц.