В Задонском районе продавали «Тирамису», которым можно легко отравиться

Гурманам села Яблонево не позавидуешь.

Магазин в селе Яблонево задонского района пытался порадовать своих покупателей экзотической снедью, но на самом деле лакомства были опасными для покупателей.

Так, рулет «Тирамису» хранился в таре, на которой не был указан срок реализации товара. Но даже если бы сроки были соблюдены, то продукт все равно мог вызвать, минимум, кишечное расстройство, ведь при норме хранения до +2 градусов Цельсия, он лежал в магазине при +15.

Кроме того, в этом же магазине с нарушениями норм температурного хранения продавали рыбу холодного и горячего копчения.

Владельцам магазина теперь предстоит нести ответственность в соответствии с Административным кодексом.