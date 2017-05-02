Общество
22 минуты назад
Липецкие рыбаки напуганы ситуацией в Долгоруковском районе
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Пруд усыпан мёртвой рыбой.
В пруде в селе Дубовец Долгоруковского района произошёл замор рыбы. Местные рыбаки напуганы и даже говорят об экологической катастрофе.
- Выехали вчера к себе в деревню в Долгоруковский район погонять щуку, - рассказывает один из рыбаков в соцсетях. - Приехал, осмотрелся, смотрю - вода какая-то не такая, желтая что ли, вонючая, решил пройтись по всему берегу, поглядеть, есть ли вообще рыбаки - ни единого человека, я был ошарашен, когда подошел еще ближе к воде: куча трупов, щука, окунь, окуни некоторые по килограмму, весь пруд усыпан мальками (живыми мальками), а щуки и окуни дохлые. Хочу сказать, что в этот пруд поступает вода из другого пруда, а потом в реку Олым, у меня только одна версия: что это грязь с полей вместе со снегом сошла. Ваши предложения? Что это может быть?
Комментаторы отмечают: рыба задохнулась зимой, лунки надо было делать. Но не у всех такая версия. Некоторые уверены - рыба отравилась.
- Одна из версий: неподалеку в лог свалили сахарную свеклу, в результате продукты разложения попали в запруженную речку, которая находится в центре села Дубовец, - рассказывают рыбаки. - Два года назад эту речку полностью прочистили земснарядом и запустили рыбу. Практически вся рыба вымерла, кроме мелкой. Вроде как на место уже приезжали экологи!
Фото https://vk.com/fishing48region
- Выехали вчера к себе в деревню в Долгоруковский район погонять щуку, - рассказывает один из рыбаков в соцсетях. - Приехал, осмотрелся, смотрю - вода какая-то не такая, желтая что ли, вонючая, решил пройтись по всему берегу, поглядеть, есть ли вообще рыбаки - ни единого человека, я был ошарашен, когда подошел еще ближе к воде: куча трупов, щука, окунь, окуни некоторые по килограмму, весь пруд усыпан мальками (живыми мальками), а щуки и окуни дохлые. Хочу сказать, что в этот пруд поступает вода из другого пруда, а потом в реку Олым, у меня только одна версия: что это грязь с полей вместе со снегом сошла. Ваши предложения? Что это может быть?
Комментаторы отмечают: рыба задохнулась зимой, лунки надо было делать. Но не у всех такая версия. Некоторые уверены - рыба отравилась.
- Одна из версий: неподалеку в лог свалили сахарную свеклу, в результате продукты разложения попали в запруженную речку, которая находится в центре села Дубовец, - рассказывают рыбаки. - Два года назад эту речку полностью прочистили земснарядом и запустили рыбу. Практически вся рыба вымерла, кроме мелкой. Вроде как на место уже приезжали экологи!
Фото https://vk.com/fishing48region
307