Общество

22 минуты назад

Липецкие рыбаки напуганы ситуацией в Долгоруковском районе

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#экология
Липецкие рыбаки напуганы ситуацией в Долгоруковском районе

Пруд усыпан мёртвой рыбой.

В пруде в селе Дубовец Долгоруковского района произошёл замор рыбы. Местные рыбаки напуганы и даже говорят об экологической катастрофе.

- Выехали вчера к себе в деревню в Долгоруковский район погонять щуку, - рассказывает один из рыбаков в соцсетях. - Приехал, осмотрелся, смотрю - вода какая-то не такая, желтая что ли, вонючая, решил пройтись по всему берегу, поглядеть, есть ли вообще рыбаки - ни единого человека, я был ошарашен, когда подошел еще ближе к воде: куча трупов, щука, окунь, окуни некоторые по килограмму, весь пруд усыпан мальками (живыми мальками), а щуки и окуни дохлые. Хочу сказать, что в этот пруд поступает вода из другого пруда, а потом в реку Олым, у меня только одна версия: что это грязь с полей вместе со снегом сошла. Ваши предложения? Что это может быть?

Комментаторы отмечают: рыба задохнулась зимой, лунки надо было делать. Но не у всех такая версия. Некоторые уверены - рыба отравилась. 

- Одна из версий: неподалеку в лог свалили сахарную свеклу, в результате продукты разложения попали в запруженную речку, которая находится в центре села Дубовец, - рассказывают рыбаки. - Два года назад эту речку полностью прочистили земснарядом и запустили рыбу. Практически вся рыба вымерла, кроме мелкой. Вроде как на место уже приезжали экологи!


Фото https://vk.com/fishing48region
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#экология

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