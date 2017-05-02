27 минут назад
Автобусной скандалистке «поставили на вид»
Начальнице отдела финансирования управления казначейского исполнения бюджета департамента финансов администрации Липецка вынесли дисциплинарное взыскание за неэтичное поведение в общественном транспорте.
Поводом для наказания чиновницы стал размещенный на GOROD48 видеоролик со скандалисткой из липецкого автобуса. На ней запечатлена женщина, возмущенная черепашьей, на ее взгляд, скоростью движения, а затем покинувшей салон с угрозами в адрес водителя: «Скотина, тварь поганая! Я тебя найду!».
Кто-то из читателей GOROD48, комментируя ситуацию, признал в агрессивной пассажирке сотрудницу департамента финансов мэрии, начальника отдела финансирования управления казначейского исполнения бюджета. Сама чиновница признала свою вину. По ее словам, водитель вывел ее из состояния равновесия не только медленной ездой, но и ударом по руке в тот момент, когда она потянулась к лотку с деньгами, чтобы забрать свои 17 рублей, оплаченные за проезд.
- В автобусе видеокамера установлена так, что этот момент не попал на запись. Мне было крайне неприятен сам факт физического со мной контакта. И я сорвалась. Это была спонтанная неконтролируемая эмоция. Да, я так не должна была себя вести. Но я сказала слова, за которые мне стало впоследствии стыдно.
Чили
ржунимагу
Анна