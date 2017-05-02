Происшествия

27 минут назад

Автобусной скандалистке «поставили на вид»

3 925
#скандал
Автобусной скандалистке «поставили на вид»

Начальнице отдела финансирования управления казначейского исполнения бюджета департамента финансов администрации Липецка вынесли дисциплинарное взыскание за неэтичное поведение в общественном транспорте.

Председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова вынесла дисциплинарное взыскание своей подчиненной, начальнице отдела финансирования управления казначейского исполнения бюджета. Муниципальная служащая наказана за неэтичное поведение.

Поводом для наказания чиновницы стал размещенный на GOROD48 видеоролик со скандалисткой из липецкого автобуса. На ней запечатлена женщина, возмущенная черепашьей, на ее взгляд, скоростью движения, а затем покинувшей салон с угрозами в адрес водителя: «Скотина, тварь поганая! Я тебя найду!».

Кто-то из читателей GOROD48, комментируя ситуацию, признал в агрессивной пассажирке сотрудницу департамента финансов мэрии, начальника отдела финансирования управления казначейского исполнения бюджета. Сама чиновница признала свою вину. По ее словам, водитель вывел ее из состояния равновесия не только медленной ездой, но и ударом по руке в тот момент, когда она потянулась к лотку с деньгами, чтобы забрать свои 17 рублей, оплаченные за проезд.

- В автобусе видеокамера установлена так, что этот момент не попал на запись. Мне было крайне неприятен сам факт физического со мной контакта. И я сорвалась. Это была спонтанная неконтролируемая эмоция. Да, я так не должна была себя вести. Но я сказала слова, за которые мне стало впоследствии стыдно.
3 925
#скандал

Комментарии (3)

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Чили

10 минут назад
Зато весь автобус молчал,значит были согласны с этой дамой.
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ржунимагу

11 минут назад
чиновники передвигаются на автобусе
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Анна

20 минут назад
Вот, замечательно!!!
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