Лучшие допризывники Липецка учатся в школе №31

Кадеты из 14-й школы на этот раз только вторые.

Подведены результаты военно-спортивной историко-патриотической игры «Победа». На третьей ступеньке пьедестала –команда школы №29 «Университетская», на второй – команда школы №14. Первое место заняла команда школы №31, сообщили в городском департаменте образования.

Программа игры включала следующие состязания: «Статен в строю, силен в бою» (строевая подготовка); «Знакомьтесь – это мы!» (презентация работы по патриотическому воспитанию в ОУ); конкурс - викторина «75 - годовщина формирования 1 танкового корпуса в г. Москва, передислоцированного в г. Липецк»; «Военный вальс». Кроме того, команды, в составе которых 11 человек (9 юношей и 2 девушки) в возрасте 14 – 17 лет, совершили марш-бросок на 500 м, демонстрировали свои способности в подтягивании на перекладине (юноши), комплексном силовом упражнении (девушки), сборке и разборе АКМ, метании гранаты, преодолении полосы препятствий (юноши).

Поздравила участников игры заместитель председателя департамента образования администрации города Липецка Юлия Паньковик.

- В военно-спортивной историко-патриотической игре «Победа» нет проигравших. Каждый из участников 16-ти команд сделал шаг к достижению максимальных результатов. «Победа» – это не просто игра, «Победа» - это встреча поколений: членов судейской коллегии, награды которых свидетельствуют о том, что перед нами достойные сыны Отечества, и поколения тех, кому предстоит стать верными защитниками нашей Родины.