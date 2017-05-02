Общество
39 минут назад
В мэрии отказались освещать площадь Петра Великого аэродромными светильниками
Зато главную площадь Липецка выложат дорогой гранитной плиткой.
Сегодня была поставлена точка в споре архитектурной общественности с мэрией по вопросу изменения облика площади Петра Великого. По словам председателя департамента градостроительства и архитектуры Галины Строковой, стороны пришли к компромиссному решению.
Как уже сообщал GOROD48, липецкие архитекторы вступили в конфликт с администрацией Липецка по поводу видения будущего главной городской площади. Чиновники решили сделать из площади Петра Великого общественное пространство для проведения массовых мероприятий, а профессиональные зодчие настаивали на более щадящем варианте ее преображения.
Так, изначально мэрия заказала Липецкгражданпроекту заменить тротуарную плитку на всей площади, попутно сократив до минимума газоны, клумбы и цветники. Плиткой предлагалось замостить и прилегающий к площади отрезок улицы Первомайской с целью привести площадь и проезжую часть дороги к одному уровню. Для проведения массовых мероприятий чиновники хотели убрать с площади скамейки и урны, а также фонари, отлитые в свое время на заводе «Центролит» как дополнение к самому памятнику основателя Липецка работы выдающегося советского и российского скульптора Вячеслава Клыкова. Освещение площади, по новому замыслу, должно осуществляться шестью 16-метровыми светильниками типа «ромашка». Четыре из них должны стоять на одной части площади, окружая памятник Петру Великому, два - в ее противоположном конце.
Однако против такого видения будущего площади Петра Великого высказались все без исключения городские архитекторы, включая соавтора проекта площади Петра Великого, председателя правления областной организации Союза архитекторов России Сергея Сошникова. Члены градостроительного Совета обвинили чиновников в казенщине, в «смешении французского с нижегородским», а мэра Сергея Иванова заподозрили даже в имперских замашках.
Глава Липецка прислушался к замечаниям профессионалов. И в итоге консультаций и обмена мнениями сегодня на градостроительном Совете на свет появилась компромиссная идея благоустройства главной городской площади.
- Мы провели заседание Совета с выходом на место вместе с главой Липецка Ивановым и архитекторами. В результате было решено отказаться от светильников типа «ромашка», которыми освещают промзоны и аэродромы. Взамен этого увеличится количество плафонов на световых опорах, которые были специально отлиты для этой площади как дополнение к памятнику Петру Первому. Решено несколько уменьшить площадь зеленых насаждений, «утопить» до уровня плитки бордюры, которыми отбита «зеленка» от тротуара. На месте стыка газонов с тротуаром появится живая изгородь из низкорослого жесткого кустарника. Уменьшится, но не кардинально, количество лавочек и урн - их переместят с центра площади к ее краю у Сбербанка. Также принято решение замостить площадь не обычной тротуарной плиткой, а плиткой из гранита, гарантийный срок службы которой - 50 лет, - сообщила GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Галина Строкова.
Какие-то работы по реконструкции площади Петра Великого будут осуществлены в этом году. А вот ее замощение гранитом, скорее всего, будет перенесено на следующий год.
Как уже сообщал GOROD48, липецкие архитекторы вступили в конфликт с администрацией Липецка по поводу видения будущего главной городской площади. Чиновники решили сделать из площади Петра Великого общественное пространство для проведения массовых мероприятий, а профессиональные зодчие настаивали на более щадящем варианте ее преображения.
Так, изначально мэрия заказала Липецкгражданпроекту заменить тротуарную плитку на всей площади, попутно сократив до минимума газоны, клумбы и цветники. Плиткой предлагалось замостить и прилегающий к площади отрезок улицы Первомайской с целью привести площадь и проезжую часть дороги к одному уровню. Для проведения массовых мероприятий чиновники хотели убрать с площади скамейки и урны, а также фонари, отлитые в свое время на заводе «Центролит» как дополнение к самому памятнику основателя Липецка работы выдающегося советского и российского скульптора Вячеслава Клыкова. Освещение площади, по новому замыслу, должно осуществляться шестью 16-метровыми светильниками типа «ромашка». Четыре из них должны стоять на одной части площади, окружая памятник Петру Великому, два - в ее противоположном конце.
Однако против такого видения будущего площади Петра Великого высказались все без исключения городские архитекторы, включая соавтора проекта площади Петра Великого, председателя правления областной организации Союза архитекторов России Сергея Сошникова. Члены градостроительного Совета обвинили чиновников в казенщине, в «смешении французского с нижегородским», а мэра Сергея Иванова заподозрили даже в имперских замашках.
Глава Липецка прислушался к замечаниям профессионалов. И в итоге консультаций и обмена мнениями сегодня на градостроительном Совете на свет появилась компромиссная идея благоустройства главной городской площади.
- Мы провели заседание Совета с выходом на место вместе с главой Липецка Ивановым и архитекторами. В результате было решено отказаться от светильников типа «ромашка», которыми освещают промзоны и аэродромы. Взамен этого увеличится количество плафонов на световых опорах, которые были специально отлиты для этой площади как дополнение к памятнику Петру Первому. Решено несколько уменьшить площадь зеленых насаждений, «утопить» до уровня плитки бордюры, которыми отбита «зеленка» от тротуара. На месте стыка газонов с тротуаром появится живая изгородь из низкорослого жесткого кустарника. Уменьшится, но не кардинально, количество лавочек и урн - их переместят с центра площади к ее краю у Сбербанка. Также принято решение замостить площадь не обычной тротуарной плиткой, а плиткой из гранита, гарантийный срок службы которой - 50 лет, - сообщила GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Галина Строкова.
Какие-то работы по реконструкции площади Петра Великого будут осуществлены в этом году. А вот ее замощение гранитом, скорее всего, будет перенесено на следующий год.
Плитку продавили