Общество

сегодня, 15:58

В Липецкую область едут рязанские фермеры перенимать опыт

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#фермеры #кооперация
В Липецкую область едут рязанские фермеры перенимать опыт

В середине мая минсельхоз Рязанской области организует рабочую поездку в Липецкую область.

Знакомиться с передовым опытом кооператоров Липецкой области отправятся самые инициативные фермеры Рязанской области.

"Сегодня в ведомстве началась разработка региональной программы по развитию кооперации, которая призвана помочь фермерам, владельцам подсобных хозяйств наладить сбыт своей продукции, сформировать систему гарантийной и кредитной поддержки, оказать содействие в организации производств", сообщает сайт Минсельхоза Рязанской области.

- Сегодня опыт Липецкой области тиражируется по всей стране, - сообщил  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов. - И мы специально посетили соседей, чтобы ближе ознакомиться с действующими законами по развитию кооперации, узнать, с какими проблемами сталкивались предприниматели и представители органов власти, каких результатов достигли сельчане. 

Как сообщает рязанский Минсельхоз, в Липецкую область едут перенимать опыт фермеры потому, что он является передовым.

"Сегодня свыше 850 сельскохозяйственных потребительских кооператива объединяют 46 тысяч личных подсобных хозяйств или почти четверть от их общего числа. В снабженческо-сбытовой и перерабатывающей кооперации участвуют 13,8 тысяч ЛПХ, в кредитной – 32,3 тысячи. При взаимодействии всех уровней власти реализован комплексный подход к ее развитию, который включает не только финансовые, но и организационные механизмы. Действует региональная государственная программа «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области», рассчитанная до 2020 года", говорится на сайте ведомства.
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#фермеры #кооперация

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