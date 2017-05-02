Самые творческие школьники Липецка получили награды

Финал конкурса собрали более 300 участников.

Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей и призеров городского фестиваля детского и юношеского творчества «Жар–птица» состоялся в ДК "Сокол", сообщили в департаменте образования администрации Липецка.



В концертную программу вошли номера талантливых ребят, занимающихся в творческих коллективах образовательных учреждений нашего города, которые стали победителями фестиваля, обладателями Гран-при и специальных призов.

Более 300 учащихся и педагогов выступили на Гала-концерте в различных жанрах: хореографии, вокале, инструментальном исполнении, оригинальном жанре.

С приветственным словом к зрителям и участникам мероприятия обратились, заместитель главы администрации города Липецка Евгений Павлов и председатель департамента образования администрации города Липецка Александр Мочалов, которые пожелали юным талантам творческих успехов и профессионального роста и вручили дипломы фестиваля.

В этом году фестиваль объединил 1894 учащихся от 7 до 18 лет из 52 общеобразовательных и 6 учреждений дополнительного образования города.

При подведении итогов фестиваля были определены 228 призовых места.

88 участников награждены дипломами фестиваля «Жар- птица» I степени, 76 – дипломами II степени и 58 - дипломами III степени. Обладателями Гран- при фестиваля стали: ансамбль «Терновник» ВИС «Алые паруса» Дома творчества «Городской» им.С.А.Шмакова, Школа танца «Тандем» из гимназии №69, Данилова Олеся, учащаяся лицея №44, Федянина Светлана и Конатова Виктория, участницы из циркового коллектива «Сюрприз» школы № 25. Специальные призы фестиваля вручены: «Хрустальный башмачок» - Овсянниковой Татьяне учащейся хореографического коллектива «Ультра» Дома творчества «Городской» им.С.А.Шмакова, «Очаровательный голосок» -Азизовой Гюльсоне учащейся школы №20, «Феерия»- Куприяновой Нике, цирковая студия «Флик-Фляк» МБОУ ДО ДДТ «Лира».

Фестиваль «Жар-птица» проводится в целях художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения, совершенствования исполнительского мастерства детских самодеятельных коллективов и выявления юных талантливых исполнителей.



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