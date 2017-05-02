Культура

сегодня, 11:18

Липецкая область попала в очередной туристический топ-10

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#туризм
Липецкая область попала в очередной туристический топ-10

На этот раз мы на четвёртом месте.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, сайт Национального календаря событий eventsinrussia.com опубликовал рейтинг самых событийных регионов мая. В ТОП-10 вошла Липецкая область.   

- Фестивальный сезон постепенно набирает обороты. Уже в мае нас ждет более 250 самых разных фестивалей, праздников и реконструкций, которые пройдут в 42 регионах страны. В это число входит 14 событий, вошедших в число 200 «национальных» проектов 2017 года. EventsInRussia.com составил рейтинг «ТОП-10 самых событийных регионов России в мае», - сообщают авторы рейтинга. 

1. Ленинградская область
2. Владимирская область
3. Свердловская область
4. Липецкая область
5. Московская область
6. Волгоградская область
7. Челябинская область
8. Омская область
9. Санкт-Петербург
10. Ярославская область

«Майским лидером» стала Ленинградская область, где пройдет наибольшее количество интересных туристических мероприятий, большая часть которых будет посвящена празднованию Дня Победы. Также в первую пятерку вошли Владимирская область, Свердловская область, Липецкая и Московская область.  Впервые в рейтинге заняла свое место Омская область, предложившая ряд интересные турпроектов, в том числе фестиваль любительских видеофильмов и фестиваль национальных культур «Венок дружбы».

339
#туризм

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