Липецкая область попала в очередной туристический топ-10

На этот раз мы на четвёртом месте.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, сайт Национального календаря событий eventsinrussia.com опубликовал рейтинг самых событийных регионов мая. В ТОП-10 вошла Липецкая область.- Фестивальный сезон постепенно набирает обороты. Уже в мае нас ждет более 250 самых разных фестивалей, праздников и реконструкций, которые пройдут в 42 регионах страны. В это число входит 14 событий, вошедших в число 200 «национальных» проектов 2017 года. EventsInRussia.com составил рейтинг «ТОП-10 самых событийных регионов России в мае», - сообщают авторы рейтинга.

1. Ленинградская область

2. Владимирская область

3. Свердловская область

4. Липецкая область

5. Московская область

6. Волгоградская область

7. Челябинская область

8. Омская область

9. Санкт-Петербург

10. Ярославская область

«Майским лидером» стала Ленинградская область, где пройдет наибольшее количество интересных туристических мероприятий, большая часть которых будет посвящена празднованию Дня Победы. Также в первую пятерку вошли Владимирская область, Свердловская область, Липецкая и Московская область. Впервые в рейтинге заняла свое место Омская область, предложившая ряд интересные турпроектов, в том числе фестиваль любительских видеофильмов и фестиваль национальных культур «Венок дружбы».