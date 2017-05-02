сегодня, 11:18
Липецкая область попала в очередной туристический топ-10
На этот раз мы на четвёртом месте.
- Фестивальный сезон постепенно набирает обороты. Уже в мае нас ждет более 250 самых разных фестивалей, праздников и реконструкций, которые пройдут в 42 регионах страны. В это число входит 14 событий, вошедших в число 200 «национальных» проектов 2017 года. EventsInRussia.com составил рейтинг «ТОП-10 самых событийных регионов России в мае», - сообщают авторы рейтинга.
1. Ленинградская область
2. Владимирская область
3. Свердловская область
4. Липецкая область
5. Московская область
6. Волгоградская область
7. Челябинская область
8. Омская область
9. Санкт-Петербург
10. Ярославская область
«Майским лидером» стала Ленинградская область, где пройдет наибольшее количество интересных туристических мероприятий, большая часть которых будет посвящена празднованию Дня Победы. Также в первую пятерку вошли Владимирская область, Свердловская область, Липецкая и Московская область. Впервые в рейтинге заняла свое место Омская область, предложившая ряд интересные турпроектов, в том числе фестиваль любительских видеофильмов и фестиваль национальных культур «Венок дружбы».