Выпускной в Липецке стал дешевле

Но совсем чуть-чуть.

Департамент образования администрации Липецка объявил тендер на оказание услуг по организации и проведению бала выпускников «Липецкие зори — 2017». Год назад эти цели обошлись в 544 500 рублей, на этот раз работу подрядчика оценили в 500 000 рублей. Заметим, что с 2015 года тендер неизменно достается центру дополнительного образования «Левобережный».



Согласно техническому заданию в 500 000 рублей обойдутся две репетиции на «натуре» и сами «Липецкие зори — 2017», за исключением расходов на приглашение звезд эстрады: обычно деньги на это тратятся из внебюджетных источников.



Узнать тайны сценария главного выпускного Липецка можно будет с 11 до 21 часа 21 июня, а также — на генеральной репетиции 23 июня. Сами «Липецкие зори — 2017» пройдут 24 июня, работы на площадке стартуют в 13 часов и прекратятся к 23 часам. Известно, что в концерте примут участие 17 артистов и 48 статистов. Кроме того, на площади Ленина-Соборная будут работать три оператора с современными видеокамерами, технические сотрудники для звукоаппаратуры и двух огромных экранов.



Концепция праздника будет разработана вместе с департаментом образования. Уже известно, что сценарий включит в себя мультимедийную презентацию о выпускниках и учителях, выступление чиновников, творческое поздравление от директоров школ и интерактив с главными героями праздника.