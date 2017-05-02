Московская мама разочарована липецким такси

Женщина разместила в Сети гневный пост.

Пользовательница социальной сети «ВКонтакте» разместила на ресурсе большой отзыв о работе в Липецке служб такси. Жительница столицы и ее ребенок посетили наш город и не смогли со всеми требованиями безопасности доехать до магазина.



- Сегодня, 29.04.2017, я стала #ЯЖеМатерью .Дочь 2 года. Я никогда не езжу общественным транспортом, не ругаюсь с людьми на улице, не таскаюсь с дочкой по муниципальным поликлиникам, мы не бьем животных на улицах <...> Мой ребёнок - это только мой ребёнок и никого он больше волновать не должен в принципе. Суть истории: прилетаю сегодня утром в город Липецк, где у бабушки с дедушкой гостит дочь. Сами мы не местные, посему ни города ни адресов такси я не знаю. Детские магазины да и вся цивилизация в принципе умирают тут в 20:00, поэтому в 17 часов мы собрались с дочкой по магазинам за жизненно необходимым товаром - платьями да колготками. Здесь не представлены известные такси Москвы через приложения, поэтому тупо вбиваю в поисковике "Такси Липецк" и звоню по первым номерам, - начинается история женщины.



Диспетчер первой службы такси заверила женщину, что машина приедет к ней с детским автокреслом. Но этой конструкции в авто не оказалось. Водитель пытался уговорить женщину сесть в машину, но та отказалась из соображения безопасности. В итоге ситуация повторилась еще с шестью поданными на адрес такси. Уехать в сопровождении автокресла женщина смогла только на седьмой машине, прождав более часа.



Автор записи утверждает, что ее ситуация абсолютно реальна, ни одна служба не вымышлена. Кроме того эту историю можно проверить в каждой из диспетчерских служб, заверяет женщина.