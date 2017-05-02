Общество

сегодня, 09:26

Московская мама разочарована липецким такси

20 1422
#такси #автокресло #отзыв
Московская мама разочарована липецким такси

Женщина разместила в Сети гневный пост.

Пользовательница социальной сети «ВКонтакте» разместила на ресурсе большой отзыв о работе в Липецке служб такси. Жительница столицы и ее ребенок посетили наш город и не смогли со всеми требованиями безопасности доехать до магазина.

- Сегодня, 29.04.2017, я стала #ЯЖеМатерью .Дочь 2 года. Я никогда не езжу общественным транспортом, не ругаюсь с людьми на улице, не таскаюсь с дочкой по муниципальным поликлиникам, мы не бьем животных на улицах <...> Мой ребёнок - это только мой ребёнок и никого он больше волновать не должен в принципе. Суть истории: прилетаю сегодня утром в город Липецк, где у бабушки с дедушкой гостит дочь. Сами мы не местные, посему ни города ни адресов такси я не знаю. Детские магазины да и вся цивилизация в принципе умирают тут в 20:00, поэтому в 17 часов мы собрались с дочкой по магазинам за жизненно необходимым товаром - платьями да колготками. Здесь не представлены известные такси Москвы через приложения, поэтому тупо вбиваю в поисковике "Такси Липецк" и звоню по первым номерам, - начинается история женщины.

Диспетчер первой службы такси заверила женщину, что машина приедет к ней с детским автокреслом. Но этой конструкции в авто не оказалось. Водитель пытался уговорить женщину сесть в машину, но та отказалась из соображения безопасности. В итоге ситуация повторилась еще с шестью поданными на адрес такси. Уехать в сопровождении автокресла женщина смогла только на седьмой машине, прождав более часа.

Автор записи утверждает, что ее ситуация абсолютно реальна, ни одна служба не вымышлена. Кроме того эту историю можно проверить в каждой из диспетчерских служб, заверяет женщина.
20 1422
#такси #автокресло #отзыв

Комментарии (20)

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Нонк_а

2 минуты назад
Нет, такую дуру по ходу не е...ть, поэтому она такая злая, а родила по пьяни.
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Глория

9 минут назад
Хрень какая то. Зачем так подробно писать о своих достоинствах ,куда едешь ,зачем и какой адрес.Можно было просто написать ,что нужно было такси с детским автокреслом,а приезжали без них.Написать такую длинную историю ,для чего? Хороша мамаша , отправила ребенка не понятно куда ,не адреса не чего не знает.Короче,из грязи в князи.
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1

15 минут назад
В Липецке среди каксистов много маньяков. Достаточно вспомнить липецкого Чикатило, кторый лет 10 насиловал и убивал женщин в районе Паруса. Довозил и убивал. Так что хорошо, что эту женщину не поймал маньяк-таксист и все хорошо кончилось
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Animal Planet

31 минуту назад
вот нашел полную версию https://vk.com/wall-129593817_159601?reply=159687
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Нонк_а

33 минуты назад
Animal Planet молодец, какой королевой она не будь, все равно её е....ть.
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777

38 минут назад
В Липецке только цены Московские во всем остальном хуже Турции.
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Animal Planet

49 минут назад
Я вот тоже не люблю пипецк,но читать рассказ женщины было не приятно,причем здесь высшее образование и муниципальные поликлиники,кстати настоящая интеллигенция к которым себя относит женщина судя по манере разговора,никогда не будет кичиться своим образованием или богатством,это дурной тон Вывод об этой женщине напрашивается сам собой,типо вы все быдло а я здесь королева. Но хотя бы животных не бьют и на том спасибо..
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совет

49 минут назад
Липецк проще простого обзывать, ведь от вас зависит - каким он есть и будет.
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Ох-ох...

51 минуту назад
За "жизненно необходимым товаром" решила прокатиться на липецком таксо ))))). Во-первых, жизнь в 20:00 тут не вымирает, во-вторых, полно других, более важных проблем - пенсии минимальные и зарплаты мэромнасловахзавышенные. В такси за платьями.....зачем выпендриваться и кривляться не понятно. Тётя, тут очень много проблем, тебе неведомых, не приезжай сюда! Да и нам, липчанам, своего быдла хватает - московское говно нам не нужно.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

53 минуты назад
1 мая 2017, 01:30 Егор Кучер Такси с похищенным человеком задержано в Москве Для поисков похитителей был объявлен план «Перехват» Полиция Москвы задержала в центре столицы машину такси, в которой, по сообщениям очевидцев, находился похищенный человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. Автомобиль был остановлен на Садовом кольце в Москве. Сотрудники полиции доставили всех находившихся в машине в отдел полиции для разбирательства, передает Федеральное агентство новостей. Ранее в СМИ появилась информация, что полиция Москвы объявила план «Перехват» и разыскивает желтую машину такси, в багажник которой насильно был помещен человек. Инцидент заметили очевидцы в районе Курского вокзала столицы.
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